Pražská MHD bude mít v létě delší intervaly a zrušené spoje

Praha - V pražské MHD bude v létě omezen večerní a noční provoz a u autobusů také provoz mimo špičku a o víkendech. Prodlouženy budou intervaly a zrušeny některé linky. Opatření souvisí s nižším počtem cestujících v létě i letošním poklesem turismu způsobeným koronavirem. Trasu metra C čeká výluka kvůli opravám. ČTK to dnes sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Změny se nebudou týkat pouze vlaků zařazených do pražské integrované dopravy (PID).

V metru budou prodlouženy intervaly o deset až 45 sekund. O víkendech a svátcích pojedou soupravy na všech linkách v intervalu 7,5 minuty. Večer pojede metro místo po 7,5 každých deset minut. To bude platit dříve než obvykle, a to už po 21:00.

Na lince C bude dopravní podnik (DPP) od soboty 4. do neděle 12. července vyměňovat pražce. Vlaky pojedou pouze v úsecích mezi Letňany a Hlavním nádražím a mezi stanicemi Pražského povstání a Háje. V uzavřeném úseku Hlavní nádraží - Pražského povstání zavede DPP náhradní autobusovou linku XC.

U většiny tramvajových linek budou v ranní špičce prodlouženy intervaly z osmi na deset minut a kolem poledne z deseti na 12 minut. V odpolední špičce budou dál platit intervaly z června. U páteřních linek 9, 17 a 22 se interval v ranní špičce změní ze čtyř na pět minut a kolem poledne z pěti na šest minut. Na všech linkách bude prodloužen večerní interval z 15 na 20 minut, a to již po 21:00 hodině. Páteřní linky pojedou večer místo po 7,5 po deseti minutách. Noční linky budou mít denně interval 30 minut.

Tramvaje číslo 2 a 15 budou mít obnoven večerní provoz po 22:30 a od 13. července budou na linku 15 opět nasazeny soupravy nebo kloubové tramvaje. Naopak zrušen bude provoz linek číslo 13, 21 a 23, a to kvůli poklesu turistického ruchu.

"Provoz městských autobusových linek bude omezen v rozsahu srovnatelném s loňskými prázdninami. Mírně větší počet linek bude mít sjednocené intervaly v ranní a odpolední špičce na deset minut, či prodloužené intervaly v pracovní dny kolem poledne a o víkendech z 15 na 20 minut," uvedl Drápal. Řada autobusových linek bude mít večer prodloužen interval z 15 na 20 minut. Stane se tak již po 21:00. Noční linky pojedou denně po 30 minutách.

Mimo provoz budou školní autobusy, některé z nich přestanou jezdit již 29. června. O víkendech a svátcích nepojede linka 143, omezen bude provoz na lince 168 a linka 196 bude celotýdenně provozována pouze mezi Smíchovským nádražím a Kačerovem. Kvůli poklesu počtu turistů bude omezen provoz na linkách 100 a 119 na letiště a nepojede ani linka AE.

Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle platných jízdních řádů. Pokračovat budou omezení provozu kvůli modernizaci trati mezi Vršovicemi a Hostivaří, Radotínem a Dobřichovicemi a v první polovině července rovněž na trati z Masarykova nádraží směrem na Kladno.