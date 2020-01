Pražská koalice zahájila dohodovací řízení, strany řešily IT

Praha - Pražská koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) dnes zahájila takzvané dohodovací řízení. Zástupci stran se dnes bavili o řízení městských projektů nebo koncepci IT. Novinářům to dnes řekli zástupci stran. Na jednání se znovu sejdou příští pondělí, kdy budou řešit mimo jiné dopravu. Kdy řízení skončí, zatím není jasné. Řízení vyvolaly Spojené síly kvůli podzimnímu sporu o výstavbu družstevního bydlení. Koalice má v Praze v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů.

"Řízení bylo zahájeno tím, že já jsem představil koaličním partnerům nový způsob řízení úřadu, který by měl být orientován směrem k projektovému řízení. My jsme tento postup aplikovali u IT projektů," řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Cílem je podle Hřiba zřízení tzv. openprojektů, které budou zdrojem dat a informací pro sledování toho kterého projektu, na kterém magistrát pracuje. Průběh uvidí i Pražané prostřednictvím portálu s prozatímním názvem Praha pracuje. Pro každý projekt pak bude jednou za půl roku sestaven implementační plán. Hřib koaličním partnerům představil také koncepci rozvoje IT, která obsahuje stovku projektů.

Starosta Prahy 7 a předseda zastupitelů Prahy Sobě Jan Čižinský řekl, že zástupci koalice dnes rovněž diskutovali o délce stavebního řízení. To se podle něho musí do budoucna zkrátit.

Strany se dnes shodly, že musí lépe a více vzájemně komunikovat. "Alespoň pro mě to vyplynulo z toho jednání. Děkuji kolegům z koalice za konstruktivní jednání a já doufám, že se nám povede zlepšit komunikaci a zvýšíme výkon magistrátu pro občany," řekl Hřib.

Jednání bude pokračovat příští týden v pondělí. Koalice nestihla probrat všechna témata. "Bylo to první jednání. Nepočítali jsme s tím, že bychom ho uzavřeli. My chceme důkladné a hluboké jednání o tom, co koalice pro Pražany udělala a co může udělat, protože čas se nám krátí," řekl předseda zastupitelů Spojených sil a europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).

Spojené síly, které jednání vyvolaly, chtějí příští týden diskutovat o dopravě včetně parkování, opravách silnic a mostů, investic, bytové výstavbě nebo fungování městských firem, zejména dopravního podniku.

Kdy dohodovací řízení skončí, nikdo ze zástupců stran neřekl. "Skončí, až probereme všechna témata včetně komunikačního stylu. Chceme, aby z toho střetu vzešlo něco pozitivního," řekl Pospíšil. Podle něj prý zřejmě ještě dvě jednání budou.

Během více než ročního vládnutí bylo mezi stranami v koalici několik sporů. Jedním z nich byl například monitoring prázdných bytů prostřednictvím údajů z elektroměrů. Strany se neshodly také na plánu dopravního podniku uzavřít společný podnik se soukromou firmou na revitalizaci stanice metra Nádraží Holešovice. Naposledy se přely na konci loňského roku o další postup při výstavbě družstevního bydlení. Pražská TOP 09 pak dokonce vyjádřila nedůvěru primátoru Hřibovi.