Pražská koalice Spolu, Piráti a STAN funguje bez problémů, řekli její zástupci

Praha - Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Piráti a STAN na pražském magistrátu fungovala ve svých prvních 100 dnech podle zástupců těchto stran bez problémů a podařilo se jí vyřešit řadu problémů, mimo jiné dodávky energií, směny majetku se státem nebo různé záležitosti v oblasti kultury a územního plánování. Zlepšit se proti minulosti podařilo podle nich i komunikaci s opozicí. Vedení města naopak kritizuje opozice, podle které nemá žádné své projekty a pokračuje pouze v těch započatých v minulém volebním období. Dobrou komunikaci s koalicí si pak pochvalují pouze opoziční zastupitelé ANO, opačný názor mají Praha Sobě (PS) a SPD. V anketě ČTK to uvedli zástupci politických stran, které jsou v zastupitelstvu.

Na magistrátu má vládnoucí koalice v 65členném zastupitelstvu většinu 36 hlasů. Primátorem je Bohuslav Svoboda (ODS). V opozici jsou ANO, PS a SPD. "Rada funguje dobře, na drtivé většině témat se nám podařilo najít shodu, ukázalo se to v řadě schválených kroků již v prvních třech měsících. V následujících měsících chceme pokračovat přinejmenším stejným tempem," uvedl Svoboda. Mezi úspěchy zmínil například dohodu se státem o směně majetku za 1,7 miliardy Kč nebo plán oprav vodohospodářské sítě.

Ve svých kompetencích považuje za úspěch zajištění dodávek elektřiny a plynu do konce roku 2023 či zprůhlednění fungování Pražské plynárenské. "Intenzivně řešíme bezpečnost, ať už jde o posílení policejních hlídek na Andělu či vypsání výběrového řízení v kyberbezpečnosti. V protidrogové politice jsme opět zřídili specializovanou komisi a jednáme s radnicemi, což by mělo směřovat k otevření dalších potřebných center pro uživatele návykových látek," dodal.

Piráti považují podle předsedy svého klubu Daniela Mazura za největší úspěch dokončení velké majetkové směny se státem, ve které Praha za pozemky v nemocnici Na Bulovce získala kasárny v Karlíně, dům v Hybernské a další majetek. Za důležité považuje pokračování investic do MHD, zahájení dialogu s Prahou 1 o zklidňování dopravy v centru, schválení studií humanizace magistrály mezi Těšnovem a hlavním nádraží nebo zahájení druhé etapy opravy Barrandovského mostu. Dále zmínil například zvyšování transparentnosti a zavádění protikorupčních opatření na magistrátu, rozvoj Portálu Pražana nebo pokračování ve výsadbě stromů.

"Přestože se uplynulé tři měsíce se nesly v duchu přebírání gescí, i tak se nám podařilo posunout několik projektů, které dlouhodobě stály," uvedl primátorův náměstek a europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). Také on zmínil mezi úspěchy směny majetku se státem. "Což svědčí o tom, že volba koalice na vládním půdorysu byla tou správnou," uvedl. Za důležité považuje finišující přípravu oprav Divadla na Vinohradech, podporu vzniku Domu tance na Žižkově nebo práce na zpřístupnění podzemí Staroměstské radnice. Nejvíc jej podle jeho slov však zaměstnává soudní spor o Muchovu Slovanskou epopej. "Situace je bohužel velmi vážná. Praha již prohrála dva soudy, hrozí, že o epopej může přijít. Předchozí vedení města mělo na dohodu s vnukem Alfonse Muchy celý rok, tento čas ale bohužel promarnilo," uvedl Pospíšil.

Rada funguje dobře i podle předsedy magistrátního výboru pro kulturu a místopředsedy pražské KDU-ČSL Jana Wolfa. "Zatím se nevyskytly žádné zásadní problémy a projekty, které byly rozběhnuty, pokračují. A pan primátor Svoboda mě až překvapuje svým entuziasmem, jak se staví k problémům a stará se. Chová se přesně tak, jak se má primátor chovat," řekl Wolf. Dobře podle něj funguje spolupráce s opozicí. "Výbory už nejsou pouze koaliční, kdy opozice byla jen členy, ale mají i předsedy výborů. Doufám, že tato politická kultura bude v budoucnu pokračovat," řekl.

Složení na půdorysu vládní koalice si pochvaluje rovněž předsedkyně zastupitelů STAN Kateřina Arnotová. "Sto dní vlády koalice ukázalo, že její propojení s vládou má pozitivní vliv na chod metropole, zatím jsme nenarazili na žádné třecí plochy mezi kolegy v radě," sdělila.

Výhodou STAN podle Arnotové je, že je v radě i nadále náměstek primátora Petr Hlaváček (za STAN). "Vzhledem tomu, ze jsme mohli navázat na jeho skvělou práci v oblasti územního plánování a rozvoje, tak máme velkou šanci splnit za toto volební období sliby a závazky. Ve školství teď vedeme nelehkou bitvu s nedostatkem kapacit škol. Jsem ale přesvědčená, že jsou na stole řešení tohoto problému i do dalších let," uvedla. Zástupci STAN pak podle ní rovněž spolupracují s poslanci a vládou na digitalizaci, tématech životního prostředí nebo legislativě.

Činnost a práci rady ale kritizují opoziční strany. Podle opozičního ANO se proti minulosti sice zlepšila komunikace s opozicí, avšak v činnosti podle hnutí rada zaostává. "Rozdělil bych to na formu a obsah. Z hlediska formy vládnutí, tedy komunikace s opozicí, je to nebe a dudy oproti té předchozí. Koalice s námi komunikuje, nabídla nám i místa předsedů výborů, členů dozorčí rady. V tomto ohledu je to velká změna k lepšímu," řekl předseda zastupitelů ANO a poslanec Patrik Nacher.

Z hlediska obsahu vládnutí ale podle Nachera není co hodnotit. "Koalice nepřišla s ničím originálním, svou vizí, projektem. Vesměs to jsou témata, která pokračují z minula," řekl. Zlepšit by pak podle něj měla koalice mj. komunikaci se státem. "Postavila své bytí primárně na tom, že kopíruje vládní půdorys. Máme dva případy, kdy to může přetavit v benefit, a sice školství a rušení pošt, tak uvidíme," řekl.

Mnohem kritičtější jsou k radě zastupitelé opoziční Prahy Sobě (PS). "Během 100 dní se pražská pětikoalice změnila na koalici dvou subjektů, které se jmenují ´smrádek a teploučko´. Jsou rádi za funkce, nechtějí se hádat, nikdo nic neřeší a problémy se nechávají vyhnít. Proto neexistuje třeba programové prohlášení a probíhají jen účetní operace," uvedl předseda zastupitelů PS a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Radě vytkl třeba to, že neřeší nedostatek míst na školách. Podle něj vedení města jen pokračuje v projektech připravených v uplynulých čtyřech letech zástupci PS.

Podle předsedy zastupitelů SPD Milana Urbana městu ublížilo pět měsíců, po které od voleb trvalo koaliční jednání a ustanovení nové rady. "Vše možné bylo slibováno, ale nevidíme jediný benefit tohoto spojení. Z důvodu dlouhého vyjednávání byla řada odborů magistrátu a městských částí paralizována. Bohužel dosud se zásadní problémy města odsouvají stranou. Na zastupitelstvu se hodiny řeší banality a zásadní věci se ani nedostanou na program," řekl Urban.

Komunikace s opozicí je pak podle Urbana velmi omezená, kdy koalice sice tvrdí, že vychází opozici vstříc, ale SPD nepustila do některých magistrátních výborů a stejně tak ani do dozorčích rad městských firem. "Tam řeknou, že je jedno místo pro opozici, ale ne SPD, jen ANO a PS, navíc to nechají na opozici, aby si to mezi sebou rozdělila. Něco tvrdí, ale realita není úplně optimální. Na zastupitelstvu nám ani nezařazují navržené materiály k projednání," řekl Urban.