Praha - Zástupci pražské koalice by se měli koncem tohoto nebo začátkem příštího týdne sejít ohledně dopisu, který poslal primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti) a lídrovi Prahy Sobě Janu Čižinskému předseda TOP 09 Jiří Pospíšil v souvislosti s návrhem zmapovat počet prázdných bytů v Praze s pomocí údajů z elektroměrů. Pospíšil se ohradil proti obsahu návrhu i proti tomu, že nebyl projednán v koalici. Podle Pirátů jde o nedorozumění.

"Já osobně, jakož i celá koalice Spojených sil pro Prahu, nesouhlasíme s myšlenkou, že by měla v Praze prostřednictvím společnosti Pražská energetická a.s. proběhnout kontrola elektroměrů a skrze jejich odečet odhalit počet prázdných bytů v Praze. Přičemž v další fázi by mohla být na vlastníky takových bytů uvalena vyšší daň z nemovitosti," uvedl Pospíšil v dopise. Jde podle něj o zasahování do soukromí a vlastnického práva vlastníků bytů.

Piráti již minulý týden uvedli, že média uvedla nepřesné informace, ze kterých Pospíšil vychází. Data od společnosti PRE mají mít podle Pirátů formu zcela anonymizované statistiky a nemají se týkat konkrétních bytů, ale celých katastrů. Město tak chce zjistit, jestli vůbec nějaký problém s větším množstvím nevyužívaných bytů existuje. "Rozhodně nikdy nebylo zamýšleno data z tohoto průzkumu využívat k vytipovávání bytů, kde by byla větší daň. Město ani nebude mít data o jednotlivých bytech," uvedl radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti).

Podle Zábranského není pravda ani to, že by Piráti navrhovali vyšší zdanění prázdných bytů. Koaliční schůzka se tak sice tento nebo příští týden uskuteční, z pohledu Pirátů je však v zásadě zbytečná, protože vychází z informací, které nejsou pravdivé. "Takže si myslím, že se to velmi rychle vyjasní a myslím si, že žádná koaliční krize nehrozí," uvedl radní.

Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí danou malou výstavbou a vysokými cenami bydlení. Nová koalice si řešení tohoto problému určila jako prioritu. Chce se zaměřit na nabídku dostupného bydlení přímo od města i na podporu výstavby developerů i dalších stavebníků, například bytových družstvy. Koalice se nyní pře i o další postup v privatizaci bytů - Piráti a Praha Sobě chtějí ukončit i již schválené odprodeje bytů nájemníkům, zatímco Spojené síly prosazují dokončení těch již slíbených.