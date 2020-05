Pražská burza se dostala nad 900 bodů, koruna posílila k euru

Praha - Pražská burza dnes posílila o více než dvě procenta. Index PX se tak poprvé od 10. března dostal nad 900 bodů, když zavřel na hodnotě 901,15 bodu. K růstu mu pomohly především akcie bank, nejvýrazněji si polepšila Erste Bank. Ve ztrátě skončily pouze dva z hlavních titulů. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Česká měna dnes navázala na pondělní zpevňování a vůči euru zakončila nejsilnější za tři týdny. Polepšila si zhruba o dvacetník a kolem 17:00 se obchodovala na 27,03 Kč/EUR.

Pražská burza i dnes těžila z pozitivního zahraničního sentimentu. "Tahounem růstu v Evropě se stal finanční sektor, což se promítlo i na našem trhu," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek.

Česká měna dnes navázala na pondělní zpevňování a vůči euru zakončila nejsilnější za tři týdny. Polepšila si zhruba o dvacetník a kolem 17:00 se obchodovala na 27,03 Kč/EUR. K dolaru se koruna posunula zhruba o 40 haléřů na 24,59 Kč/USD, a uzavřela tak nejsilnější od poloviny dubna. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online.

V pondělí česká měna zpevnila k euru i dolaru zhruba o desetník. Pomáhá jí optimismus na akciových trzích, uvedli dnes analytici Next Finance. "Zatímco nyní může koruna díky optimismu na trzích mírně posilovat, sázíme na to, že do vrcholného léta ještě mírně oslabí," doplnili.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,24 27,03 Kč/USD 24,98 24,59

Zdroj: Patria Online