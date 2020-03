Pražská burza se dopoledne propadla nejníže od hospodářské krize

Praha - Pražská burza se dnes dopoledne propadla nejníže od doby celosvětové hospodářské krize v roce 2009. Index PX k 10:15 oslabil o 6,79 procenta na 769,09 bodu. Na nižší úrovni byl naposledy v dubnu roku 2009. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Ztrácí také česká měna, která se dopoledne dostala k euru i dolaru na nejslabší úroveň od konce devizových intervencí na jaře roku 2017.

Burza v Praze i česká měna ztrácejí podobně jako další akciové a měnové trhy po celém světě již několik týdnů. Důvodem jsou obavy z dopadů šíření nového koronaviru. "Evropské akcie zahájily týden masivním propadem. Nejvíce ztrácejí banky a letecké společnosti, z nichž některé odepisují až 30 procent. Trh reaguje na obavy z hlubokých dopadů pandemie způsobené novým koronavirem, která se šíří Evropou," uvedli dnes například analytici na serveru Patria Online. Situaci podle nich nezlepšila ani koordinovaná intervence předních centrálních bank.

Pražskou burzu podobně jako v předchozích dnech zasáhlo výrazné oslabení téměř všech hlavních emisí. Například akcie bankovní skupiny Erste ztrácely po 10:00 skoro 12 procent a akcie softwarové společnosti Avast téměř devět procent.

Česká měna oslabovala dopoledne k oběma hlavním světovým měnám. Koruna do 10:15 oslabila oproti předchozímu závěru k euru o 57 haléřů na 26,75 Kč/EUR a k dolaru o 16 haléřů na 23,81 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. K euru i dolaru se tak koruna propadla na nejslabší hodnoty od května roku 2017, tedy od doby krátce po ukončení devizových intervencí, kterými Česká národní banka udržovala od listopadu 2013 do dubna 2017 kurz koruny k euru u hladiny 27 Kč/EUR.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes k 10:15 Kč/EUR 26,18 26,75 Kč/USD 23,65 23,81

Zdroj: Patria Online