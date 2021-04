Pražská burza potřetí za sebou rostla, index PX se vrátil nad 1100 bodů

Praha - Pražská burza potřetí za sebou rostla a index PX po víc než týdnu znovu zakončil den nad 1100 body. Dnes stoupl o 0,66 procenta na 1103,71 bodu. Víc než dvě procenta přidaly akcie Komerční banky, vzhůru o víc než procento šly cenné papíry energetické firmy ČEZ a dodavatele antivirových programů Avast. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna stagnovala k euru i dolaru.

"Obchodní aktivita nebyla moc vysoká a zobchodovaný objem dosáhl zhruba 450 milionů Kč," podotkl makléř Fio banky David Brzek. "Zvýšený zájem po předchozích poklesech byl cítit u Komerční banky," dodal.

Z finančních emisí Komerční banka posílila o 2,08 procenta na 664 korun a Moneta Money Bank o půl procenta na 80,95 koruny. Erste Bank naproti tomu po růstu z předchozích dvou dní odepsala 0,18 procenta na 760,60 koruny a pojišťovna VIG ztratila 0,68 procenta na 580,50 Kč. Moneta zveřejní čtvrtletní hospodářské výsledky ve čtvrtek, Erste v pátek.

"Blíže hranici 600 Kč se opět přiblížil ČEZ," uvedl Brzek. Akcie elektrárenské firmy posílily o 1,02 procenta na 595,50 koruny. Investoři se prozatím stále nedozvěděli návrh dividendy, loni byl přitom návrh představen již v polovině dubna, poukázal Brzek. Cenné papíry Avastu dnes zpevnily o 1,05 procenta na 144 korun.

Koruna stagnovala k euru i dolaru, chybí impulsy pro pohyb kurzu

Koruna dnes stagnovala k euru i k dolaru. Kolem 17:00 se obchodovala vůči jednotné evropské měně na 25,91 Kč/EUR, tedy stejně jako v úterý, a k dolaru si proti předchozímu závěru polepšila o haléř na 21,44 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Z počátku dne koruna testovala hranici 25,95 Kč/EUR, nakonec ale dnešní obchodování zakončila beze změny. Podle Františka Táborského z Komerční banky v posledních dnech schází domácímu trhu impulsy pro další pohyb koruny a její drobné výkyvy jsou tak spíše otázkou technického obchodování.

"Korunové tržní sazby se pohybují v závěsu za globálním vývojem a ani ten nenabízí nic nového, co by korunu donutilo k pohybu. V takovém stavu by se podle nás měla vrátit do pásma 25,80 až 25,90 Kč/EUR. Impulsem pro výraznější pohyb by mělo být zasedání centrální banky v příštím týdnu," podotkl Táborský.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,91 25,91 Kč/USD 21,45 21,44

Zdroj: Patria Online