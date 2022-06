Pražská burza posílila potřetí po sobě, dařilo se rakouským emisím, ČEZ ztratil

Praha - Pražská burza v závěru pracovního týdne dál posílila, index PX stoupl třetí den po sobě. Dnes vzrostl o 0,21 procenta na 1330,07 bodu. Dařilo se především rakouským finančním titulům - Erste Bank a pojišťovně VIG. Komerční banka si polepšila mírně a cenné papíry Moneta Money Bank stagnovaly. Energetická společnost ČEZ víc než procento ztratila. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Nejvýrazněji dnes posílily akcie pojišťovny VIG, které zdražily o 2,33 procenta na 571 korun. Erste Bank si připsala 1,26 procenta na 741,40 koruny. "Erste Group se již téměř podařilo dohnat výkonnost evropského bankovního sektoru, který od lokálních minim v úvodu května posílil zhruba o deset procent," podotkl David Brzek z Fio banky. Komerční banka podle něj za tímto vývojem dále citelně zaostává. Dnes si akcie Komerční banky polepšily o mírných 0,14 procenta na 731 korun. Cenné papíry Moneta Money Bank stagnovaly na čtvrtečních 76,90 Kč.

Většímu růstu indexu PX zabránil pokles akcií ČEZ, které si podle Brzka vybraly po opětovných růstech z předchozích dní oddychový čas. Dnes odepsaly 1,29 procenta na 1144 korun. "Na týdenní bázi posílil ČEZ i přes dnešní ztrátu přes pět procent a byl na našem trhu nejrůstovějším titulem," podotkl Brzek.

Z menších emisí si například tabáková společnost Philip Morris polepšila o 1,23 procenta na 16.500 korun, naopak cenné papíry společnosti Pilulka Lékárny nebo zbrojovky Colt CZ oslabily. Pilulka přišla o 1,68 procenta a zbrojovka o procento.

Kurz koruny se měnil jen o haléře, k euru dál stagnuje kolem 24,70 Kč/EUR

Kurz koruny se v poslední den pracovního týdne měnil jen minimálně. Vůči euru dnes česká měna ve srovnání s předchozím závěrem oslabila o haléř na 24,68 Kč/EUR, k dolaru zpevnila o dva haléře a v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,02 Kč/USD.

Koruna v posledních několika dnech podle analytiků v podstatě stagnuje kolem hladiny 24,70 Kč/EUR. "Aktuálně je koruna jen o osm haléřů slabší než její stodenní klouzavý průměr. To znamená, že i z většího nadhledu je koruna v rovnováze," uvedla Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance. Kurz koruny by podle ní v příštím týdnu neměly výrazně "rozhodit" ani zveřejněné statistické údaje o vývoji české ekonomiky, včetně čísel o spotřebitelské inflaci. "Důvodem je to, že zasedání bankovní rady České národní banky bude na programu až ve druhé polovině června," dodala.

Očekává se, že centrální bankéři 22. června podle vývoje inflace znovu zvýší úrokové sazby. Až do té doby analytici nepředpokládají významnější pohyb kurzu české měny. Červnové zasedání bude posledním pro současného guvernéra Jiřího Rusnoka. Jeho nástupcem se stane nynější člen rady Aleš Michl, který už avizoval, že na prvním měnovém zasedání bankovní rady pod jeho vedením v srpnu navrhne ponechání úrokových sazeb.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,67 24,68 Kč/USD 23,04 23,02

Zdroj: Patria Online