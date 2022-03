Pražská burza poprvé v tomto týdnu posílila, oslabování koruny zpomalilo

Praha - Pražská burza poprvé v tomto týdnu posílila. Index PX dnes stoupl o 3,08 procenta na 1364,29 bodu. Posilovaly téměř všechny hlavní emise. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Pražský akciový trh zasáhl minulý týden ve čtvrtek, kdy začal ruský vojenský útok na Ukrajinu, prudký propad. Znovu pak burza oslabovala tento týden od pondělí až do středy, kdy se index PX dostal na nejnižší úroveň od loňského září. Oslabování koruny dnes zpomalilo. K oběma hlavním světovým měnám klesla o osm haléřů. V 17:00 se obchoduje za 25,77 Kč/EUR a 23,29 Kč/USD.

Naprostá většina hlavních emisí pražské burzy si dnes polepšila. Nejvýraznějšího růstu dosáhly cenné papíry bankovní skupiny Erste, které zdražily o 11,43 procenta na 784 korun. I tak výrazný růst ale vynahradil Erste jen část ztrát, které emise utrpěla za dobu ruské invaze na Ukrajinu. Za jediný týden, od středy 23. února před začátkem útoku do středy 2. března, zlevnily akcie Erste skoro o čtvrtinu ze zhruba 917 korun na asi 704 korun.

Zpevnily dnes i další emise z finančního sektoru, ale už ne tak výrazně jako Erste. Akcie Komerční banky, které zaznamenaly druhý největší nárůst z hlavních emisí, si připsaly 3,09 procenta na 868 korun.

Jedinou oslabující z hlavních emisí dnes byly cenné papíry České zbrojovky (CZG). Pohoršily si o 0,67 procenta na 596 korun. U České zbrojovky byl ale vývoj v posledních dnech během válečného konfliktu na Ukrajině opačný než třeba u Erste. Akcie firmy si za uplynulý týden do středy polepšily asi o 16 procent, z 502 na 600 korun.

Česká měna dnes dál oslabovala vůči oběma hlavním světovým měnám. Koruna si k 17:00 pohoršila oproti předchozímu závěru k euru i dolaru shodně o osm haléřů na 25,77 Kč/EUR a 23,29 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Oslabování koruny dnes zpomalilo. Zatímco v předchozích dnech ztrácela kvůli ruské invazi na Ukrajinu desítky haléřů, dnes k oběma hlavním světovým měnám klesla o osm haléřů. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 25,77 Kč/EUR. V průběhu dne ale byla i nad 25,80 Kč/EUR, což se stalo naposledy loni v červenci. Vůči dolaru dnes česká měna zavřela na 23,29 Kč/USD, to je nejslabší úroveň od loňského listopadu.

"Slabá koruna by hypoteticky mohla vyprovokovat k akci Českou národní banku, která by se mohla zaleknout až příliš vysokých inflačních tlaků. Mohla by proto začít intervenovat na podporu koruny, a tím korunu posilovat," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Podle ní by se tím sice zmírnily krátkodobé inflační tlaky, zároveň by se ale dostalo více peněz do oběhu, což by inflaci dlouhodobě podporovalo. "A za druhé silnější koruna by opět brzdila růst české ekonomiky. Takže jak vidno - prostě z toho neexistuje státem organizovaná cesta," dodala.

Koruna vůči oběma hlavním světovým měnám prudce oslabuje zhruba od pondělí 21. února. Tehdy ruský prezident Vladimir Putin podepsal dokumenty uznávající nezávislost území na východě Ukrajiny ovládaných proruskými separatisty, samozvané Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky. Ve čtvrtek 24. února pak Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,69 25,77 Kč/USD 23,21 23,29

Zdroj: Patria Online