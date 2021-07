Pražská burza po úterním poklesu stoupla o 0,39 pct, dařilo se bankám

Praha - Pražská burza dnes stoupla, index PX vzrostl o 0,39 procenta na 1159,05 bodu, zatímco v úterý přišel o 0,42 procenta. Dnes se dařilo akciím bank v čele s Monetou, která si připsala přes 1,5 procenta a byla nejobchodovanějším titulem s obchody za téměř 145 milionů korun. Vyplývá to z dat na burzovním webu. Ze 13 titulů ovlivňujících hodnotu indexu PX jich osm uzavřelo obchodování se ziskem.

Nejvýraznější růst zaznamenaly cenné papíry firmy Photon Energy, která se zabývá stavbou solárních elektráren. Jejich cena po úterním poklesu stoupla o 2,08 procenta na 49 korun. Dařilo se také výrobci cigaret Philip Morris, cena jeho akcií stoupla o 1,97 procenta na 14.520 korun.

Burzu táhly nahoru také banky. Nejobchodovanější akcie Monety Money Bank zhodnotily o 1,52 procenta na 86,90 koruny. Komerční banka si připsala 0,58 procenta na 774 korun a Erste Group Bank 0,4 procenta na 797 korun. Z dalších finančních titulů naopak pojišťovna VIG procento ztratila, což byl dnešní nejvýraznější pokles.

Kurz koruny dnes stagnoval, vůči euru uzavřela na 25,64 Kč/EUR

Kurz koruny k oběma hlavním světovým měnám se dnes proti předchozímu závěru měnil jen minimálně. K euru česká měna zpevnila o haléř na 25,64 Kč/EUR, vůči dolaru o dva haléře a obchodování kolem 17:0 uzavřela na 21,69 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na webu Patria Online.

"Kurz koruny, ale obecně všech středoevropských měn, byl dnes jako na houpačce. Ranní výprodejová vlna postupně slábla, naopak dopolední část dnešní seance se již nesla ve znamení podpory regionálních měn. Samotná česká měna tak během dopoledne ztrácela k 25,70 Kč/EUR, aby v odpoledních hodinách atakovala 25,62 Kč/EUR," uvedl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

S kurzem koruny poblíž 25,63 Kč/EUR nehnula ani úterní zpráva statistiků o inflaci, podle níž meziroční růst spotřebitelských cen v červnu podruhé za sebou zpomalil. Ceny stouply o 2,8 procenta, zatímco v květnu o 2,9 procenta. "To značí, že si koruna buduje na těchto úrovních dočasnou rovnováhu. To znamená, že dohánění posledních ztrát koruny se na čas odkládá," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,65 25,64 Kč/USD 21,71 21,69

Zdroj: Patria Online

gcm jw