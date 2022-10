Pražská burza opět rostla, zavřela nejsilnější od 21. září

Praha - Pražská burza zakončila zkrácený týden růstem, index PX dnes posílil o 0,44 procenta na 1184,14 bodu. Zavřel tak na nejvyšší hodnotě od 21. září. Dnes mu pomohl finanční sektor a také elektrárenská společnost ČEZ. Aktivita na trhu byla ale nízká. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

ČEZ se po středečním růst o téměř čtyři procenta dnes dokázal odpoutat od hranice 800 korun. Zhodnotil o 0,81 procenta na 810,50 Kč. "Přes všechna politická rizika je pro investory vidina dividendy kolem 100 Kč nadále lákavá," uvedl makléř Fio banky David Brzek.

Z finančních titulů si nejlépe vedla Moneta Money Bank, jejíž akcie zdražily o 1,37 procenta na 74 korun. Společnost dnes zveřejnila hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí roku. Čistý zisk stoupl meziročně o 42,3 procenta na 4,1 miliardy korun. Provozní výnosy vzrostly o 11,6 procenta na 9,1 miliardy Kč. "Pro letošek má vedení na úrovni čistého zisku prakticky splněno, pro následující období zůstává však obezřetné," podotkl Brzek.

Cenné papíry Erste Bank přidaly 0,83 procenta na 608 korun. Pojišťovna VIG si polepšila o 1,27 procenta na 557 korun. Z finančního sektoru tak oslabovala jen Komerční banka, která odepsala 0,77 procenta na 708 korun.

Česká měna dnes stagnovala k euru a oslabila vůči dolaru. K 17:00 si koruna pohoršila k dolaru oproti předchozímu závěru o sedm haléřů na 24,48 Kč/USD. K euru zůstala beze změny na 24,50 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Koruna dnes podobně jako další aktiva vyčkávala podle analytika společnosti Purple Trading Jaroslava Tupého na výsledky zasedání Evropské centrální banky. Nakonec banka podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o dalších 0,75 procentního bodu na dvě procenta. Kurz koruny k euru se ale poté výrazněji nezměnil. "Lze tedy říct, že koruna na úpravu úrokové sazby prakticky nereagovala," sdělil Tupý.

"Do budoucna to ale nemusí tak platit. Úrokový diferenciál koruny proti euru touto úpravou ztratil značnou část své atraktivity pro obchodníky s českou korunou," doplnil analytik. "Ti se mohou začít postupně stahovat ze svých nákupních pozic na české koruně, která by tak měla tendenci slábnout. A udržet ji na silnějších pozicích, bude stát bankovní radu (České národní banky) hodně úsilí a především hodně investovaných devizových rezerv," uvedl.

Akcie na pražské burze ve zkráceném týdnu posílily o 1,7 procenta

Akcie na pražské burze ve zkráceném týdnu posílily, index PX přidal 1,7 procenta na 1184,1 bodu. Nejvíce oslabily opět akcie Pilulky, největší růst zaznamenaly akcie Komerční banky. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Předchozí týden akcie stouply o 1,5 procenta.

"Index PX Rostl ve třech ze čtyř obchodních dní. Vzhůru ho táhly hlavně akcie Komerční banky a Erste. V plusu zakončily také akcie energetické společnosti ČEZ," uvedl dnes analytik Wood & Company Vojtěch Boháč.

Akcie skupiny ČEZ nejprve na začátku týdne oslabovaly. Po zprávách, že mimořádná daň ze zisků by se neměla týkat zisků z letošního roku, ale začaly posilovat, nakonec tak proti pátečním hodnotám zdražily o 0,74 procenta na 813 korun.

Dařilo se také Komerční bance a Erste. Komerční banka během týdne posílila o 2,53 procenta na 708 korun. Erste přidala 1,84 procenta na 609 korun. Moneta uzavřela na ceně 73,20 Kč, tedy o 0,14 procenta níže než na konci minulého týdne. Největší týdenní zisky však zaznamenaly akcie pojišťovny VIG, které vzrostly o 4,1 procenta na 557 korun. Nedařilo se naopak Pilulce. Její akcie během týdne odepsaly 2,67 procenta na 730 korun, uzavřely tak na nejnižší ceně od ledna minulého roku.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,50 24,50 Kč/USD 24,41 24,48

Zdroj: Patria Online