Pražská burza opět oslabila

Praha - Pražská burza dnes opět oslabila. Index PX klesl o 0,98 procenta na 1059,85 bodu. Nejvýrazněji ztrácely cenné papíry softwarové společnosti Avast. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Oslabovala nebo stagnovala dnes naprostá většina hlavních emisí pražské burzy. Největší propad postihl Avast, jehož akcie zlevnily o 2,24 procenta na 148,60 koruny.

Do červených čísel se dostaly i emise, s nimiž se obchodovalo v největších objemech. Například cenné papíry Moneta Money Bank si pohoršily o 0,39 procenta na 77,40 koruny a cenné papíry energetické firmy ČEZ o 1,31 procenta na 528 korun.

Polepšily si naopak mírně cenné papíry výrobce lihovin Stock. Akcie firmy zdražily o 0,24 procenta na 84,20 koruny.

Koruna oslabila mírně k euru, výrazněji ztrácela vůči dolaru

Koruna dnes ve srovnání s úterním závěrem oslabila k euru o čtyři haléře na 25,83 Kč/EUR. V průběhu dne se ale dostala až k hranici 25,90 Kč/EUR. Vůči dolaru si česká měna pohoršila o 18 haléřů, kolem 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,47 Kč/USD.

"Pro korunu bude v následujících dnech klíčové, kdy a na jakých úrovních skončí růst amerických výnosů, resp. přesun investorů do dolarových aktiv," uvedl analytik Komerční banky František Táborský. Americký desetiletý výnos státních dluhopisů na krátko překonal úroveň 1,3 procenta, poprvé za poslední rok, ale následně opět poklesl na aktuálních 1,28 procenta.

Tuzemské úrokové sazby na trhu i nadále zůstávají poblíž svých nejvyšších hodnot za poslední rok. Podle Táborského by to mohla změnit pouze centrální banka, která by začala krotit vysoká očekávání trhu. "Lednový výsledek spotřebitelských cen a ani poslední prohlášení bankovní rady ČNB však nic takového nenaznačují. Koruna tak podle nás bude mít i přes aktuální oslabení tendenci dále posilovat pod úroveň 25,70 za euro," dodal analytik.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová se naopak domnívá, že vybírání zisků na koruně a její oslabování by mohlo pokračovat minimálně k hladině 26 Kč/EUR. "Na budoucí viditelnější posílení má koruna ještě čas. Mělo by se projevit zejména ve druhé polovině tohoto roku," uvedla.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,79 25,83 Kč/USD 21,29 21,47

Zdroj: Patria Online