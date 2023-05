Pražská burza nepatrně posílila, rostly KB či Moneta, naopak ČEZ dál ztratil

Praha - Pražská burza dál nepatrně posílila, dnes index PX zpevnil o 0,05 procenta na 1320 bodů. Se ziskem zakončily obchodování Komerční banka, Moneta Money Bank, pojišťovna VIG či tabáková firma Philip Morris. Naopak dál se nedařilo energetické společnosti ČEZ, dnes její akcie odepsaly necelé procento. Ztratila i Erste Bank, zbrojovka Colt CZ nebo Photon Energy. Vyplývá to z informací na webu pražské burzy.

Výsledek dnešního obchodování je v kontrastu s většinou ostatních evropských parketů, které klesaly, podotkl Bohumil Trampota z Komerční banky. "Negativní vliv mohl mít na akciové trhy neúspěch vyjednávání o navýšení dluhového stropu v USA. Nepomohly ani lepší indexy PMI, které naznačují inflační tlaky," uvedl.

Největší nárůst v Praze dnes zaznamenaly akcie Philip Morris, když zdražily o 2,03 procenta na 17.060 korun. Komerční banka si připsala 0,69 procenta na 661 korun a Moneta Money Bank 0,25 procenta na 78,70 koruny. Cenné papíry pojišťovny VIG si polepšily o 0,64 procenta na 625 korun.

"Naopak ČEZ poosmé v řadě nedokázal posílit a ubral dalších 0,88 procenta na 1011 Kč při nejvyšším denním objemu 360 milionů Kč," uvedl Josef Dudek z Fio banky. Cenné papíry Erste Bank přišly o 0,6 procenta na 744 korun. Z menších emisí pak Photon Energy odepsala 2,31 procenta a Colt CZ 0,34 procenta.

Koruna dnes stagnovala vůči euru a mírně ztrácela na dolar

Česká měna se dnes kolem 17:00 obchodovala za 23,70 Kč/EUR a 21,98 Kč/USD. Od pondělního závěru tak oslabila vůči dolaru o tři haléře, zatímco kurz k jednotné evropské měně se nezměnil. Vyplývá to z dat serveru Patria Online.

Koruna v pátek minulého týdne vůči euru oslabila až na 23,79 Kč/EUR. Od pondělí opět lehce zpevňuje, podle analytika společnosti Purple Trading Jaroslava Tupého zřejmě v souvislosti s částečným oslabením amerického dolaru.

Obchodníci v současnosti při nedostatku ostatních dat vyčkávají na začátek června, kdy Český statistický úřad zveřejní data o vývoji mezd v prvním čtvrtletí letošního roku. "Pokud by růst mezd dosahoval deseti procent a výše, mohlo by to vést k posílení jestřábího křídla bankovní rady České národní banky a úroková sazba by se mohla zvýšit o 25 bazických bodů," uvedl Tupý. Připomněl, že pro ponechání základní úrokové sazby na sedmi procentech hlasovali počátkem května čtyři členové bankovní rady České národní banky (ČNB), zatímco zbylí tři navrhli její zvýšení na 7,25 procenta. Pokud by ale údaje od statistiků nasvědčovaly roztočení mzdově-inflační spirály, je podle analytika téměř jisté, že by se rozhodující hlas člena bankovní rady Jana Fraita přiklonil na stranu zastánců růstu úroků.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 23,70 23,70 Kč/USD 21,95 21,98

Zdroj: Patria Online