Pražská burza mírně ztrácela, do červených čísel ji táhly cenné papíry bank

Praha - Pražská burza dnes mírně ztrácela. Index PX oslabil o 0,13 procenta na 1413,28 bodu. Do červených čísel burzu táhly cenné papíry Erste Bank a Komerční banky. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Se ztrátou zakončily dnešní obchodování čtyři z deseti titulů ovlivňujících hodnotu indexu. "Nejtěžším kamenem na krku burzy, který ji táhl ke dnu, byla dnes Erste," komentoval analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Akcie Erste Bank odepsaly zhruba procento na 759,70 Kč za kus. "Ani Komerční banka nezářila a po pěti dnech růstu dnes částečně tyto zisky korigovala," doplnil analytik. Akcie Komerční banky ztratily 0,59 procenta na 758 Kč. Klesly i cenné papíry zbrojovky Colt, a sice o 0,69 procenta na 578 Kč, a cenné papíry pojišťovny VIG o 0,16 na 613 Kč.

Cenné papíry ČEZ, které byly v předchozích týdnech hlavním tahounem růstu pražské burzy, si dnes připsaly 0,35 procenta na 1154 Kč za kus. Posílily mimo jiné i akcie Kofoly o 0,41 procenta na 246 Kč a Monety o 0,48 procenta na 84,50 Kč.

"Dnes reportovalo množství společností své kvartální výsledky. Drtivá většina pokořila odhady trhu. Nicméně se dnes čeká na výsledky gigantů Alphabet a Microsoft, kteří čísla oznámí po zavření trhu. Ty by mohly určit další směr obchodování," míní Trampota.

Česká měna dnes mírně oslabila k euru a nedařilo se jí ani vůči dolaru

Koruna dnes oslabila vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru si od pondělního podvečera pohoršila o dva haléře na 23,50 Kč/EUR a k dolaru o 12 haléřů na 21,41 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online kolem dnešních 17:00.

Koruna vyčkává na zasedání bankovní rady České národní banky (ČNB), které se bude konat příští týden ve středu, domnívá se analytik společnosti Purple Trading Jaroslav Tupý. Většina obchodníků se podle něj stále domnívá, že úroková sazba zůstane na sedmi procentech, kde se drží od loňského června.

Situaci nahrává i to, že centrální bankéři nebudou mít dostatek podkladů pro úpravu základní úrokové sazby. "Podle jejich slov přichází možné zvýšení úrokové sazby jenom v případě, že se bude zvyšovat tlak na růst mezd a tím by se mohla začít nebezpečně roztáčet mzdově inflační spirála. Tato data dostanou až se zpožděním v polovině roku," uvedl Tupý.

Naopak podpořit rozhodnutí bankovní rady navýšit základní úrokovou sazbu by mohl v pondělí zveřejněný údaj o růstu ekonomické důvěry. Ta se v dubnu podle Českého statistického úřadu meziměsíčně zvýšila o 3,3 bodu na 97,2 bodu. "To signalizuje, že ekonomická aktivita v České republice se vyvíjí příznivým směrem, což ale vytváří spíše zvýšené inflační tlaky," vysvětluje Tupý, co by mohlo centrální bankéře k mírnému navýšení sazeb motivovat.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 23,48 23,50 Kč/USD 21,29 21,41

Zdroj: Patria Online

dto rot