Pražská burza mírně oslabila, koruna posilovala k euru i dolaru

Praha - Pražská burza v úvodu týdne mírně oslabila, když index PX klesl o 0,09 procenta na 927,12 bodu. Nedařilo se především finančnímu sektoru, výjimkou byla pouze Moneta Money Bank. Ztrácel také operátor O2. Rostly naopak akcie elektrárenské společnosti ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Česká měna začala nový týden posílením.

Nejhůře dnes dopadly cenné papíry pojišťovny VIG, které odepsaly 3,86 procenta na 510,50 koruny. Erste Bank byla nejobchodovanějším titulem a klesla o 2,07 procenta na 569 korun a Komerční banka o 1,2 procenta na 574 korun. Akcie Monety naopak zdražily o 0,72 procenta na 56 korun.

Telekomunikační O2 si pohoršilo o 0,68 procenta na 220,50 koruny a v červeném skončily také akcie nápojářské Kofoly a textilky Pegas Nonwovens.

ČEZ si naproti tomu polepšil o více než procento na 493 korun, technologická společnost Avast a mediální CME pak přidaly shodně zhruba dvě procenta. Procentuálně nejvyšší růst z hlavních titulů zaznamenala likérka Stock, jejíž akcie vzrostly o 2,1 procenta na 73 korun.

Koruna dnes posilovala k oběma hlavním světovým měnám

Česká měna začala nový týden posílením. Výraznější to bylo vůči dolaru, k němuž koruna zpevnila ve srovnání s pátečním závěrem o 16 haléřů na 23,70 Kč/EUR. K euru posílila o tři haléře, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 26,66 Kč/EUR.

Podle hlavního ekonoma Next Finance Vladimíra Pikory by korunu mohly ovlivnit zprávy o rostoucím počtu případů koronaviru ve světě. V minulosti česká měna reagovala na špatné zprávy o pandemii oslabením. "Jestli platí, že se nákaza šíří ve vlnách, lze očekávat, že nyní bude počet nakažených růst, a proto by koruna měla dál oslabit," uvedl Pikora.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,69 26,66 Kč/USD 23,86 23,70

Zdroj: Patria Online