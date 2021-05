Pražská burza je nejsilnější od doby před začátkem epidemie covidu

Praha - Pražská burza se dnes dostala na nejsilnější úroveň od doby před začátkem epidemie nemoci covid-19. Index PX stoupl oproti předchozímu závěru o 0,18 procenta na 1111,92 bodu. Výše byl naposledy loni 6. února. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Posílila většina hlavních emisí burzy. Nahoru ji táhly hlavně akcie energetické firmy ČEZ, Komerční banky a bankovní skupiny Erste.

Vývoj indexu pražské burzy od loňského března, kdy se v Česku objevily první případy covidu-19, kopíroval vývoj epidemie. V lednu a únoru 2020 se index PX pohyboval až nad 1100 body. V březnu po potvrzení prvních nákaz a souvisejícím omezení obchodu, služeb, kultury, sportu či cestování se index propadl až na 690 bodů. V létě posílil skoro k tisícovce bodů, ale podzimní druhá vlna epidemie znamenala další propad zhruba na 840 bodů. Letos v lednu burza posílila nad 1070 bodů, po nárůstu počtů nakažených však index opět kolísal. Od začátku letošního března epidemie znovu zpomaluje a burzovní index postupně roste.

K dnešnímu růstu přispělo hlavně posílení emisí ČEZ, Komerční banky a Erste, které patřily k cenným papírům, s nimiž se obchodovalo v největších objemech. Akcie ČEZ zdražily o 0,75 procenta na 607 korun, akcie Komerční banky o 1,19 procenta na 683 korun a akcie Erste o 0,75 procenta na 806 korun.

Nejvýraznějšího růstu dosáhly cenné papíry výrobce lihovin Stock, a to o 2,10 procenta na 82,80 koruny. Nejvýraznější propad naopak postihl akcie softwarové společnosti Avast, které zlevnily o 1,58 procenta na 137,15 koruny.

Koruna nadále posiluje, vůči euru je nejsilnější od loňského března

Koruna i na začátku týdne pokračuje v posilování. K euru zpevnila o sedm haléřů na 25,58 Kč/EUR a drží se tak kolem nejsilnějších hodnot ze začátku loňského března, kdy v Česku propukla epidemie koronaviru. Vůči dolaru dnes posílila proti pátečnímu závěru o osm haléřů na 21,04 Kč/USD. Dolar je tak nejlevnější od konce dubna 2018. Vyplývá to z údajů na webu Patria Online.

Podle analytičky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové koruně pomáhají zprávy o tom, že se blíží rozvolňování a dění se vrací k normálu. "Nicméně rychlé posílení koruny je pro ekonomiku nebezpečné. Očekávám, že se koruna alespoň dočasně zastaví kolem 25,40 CZK/EUR. Tam bude velký technický odpor," poznamenala analytička. K tomu, aby bylo posílení trvalé, by podle ní teď koruna potřebovala víc zpráv z ekonomiky. Spolu s jejím očekáváním o posílení koruny k euru by podle Šichtařové měla posílit i k dolaru. "Že by se ale v brzké době podívala pod 20,40 CZK/USD, pochybuji," dodala s tím, že není důvod ke slábnutí dolaru.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,65 25,58 Kč/USD 21,12 21,04

Zdroj: Patria Online