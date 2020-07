Pražská burza je nejníže od poloviny června, koruna oslabila

Praha - Pražská burza dnes šestý den v řadě ztrácela. Index PX klesl o 0,5 procenta na 909,42 bodu, což je nejnižší hodnota od 11. června. Dolů burzu táhly především akcie energetické společnosti ČEZ a bankovní skupiny Erste. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu burzy.

Z 12 titulů ovlivňujících hodnotu indexu PX dnes sedm zakončilo obchodování v minusu a další tři stagnovaly. Nejvýraznější ztrátu zaznamenaly cenné papíry nápojářské firmy Kofola. Jejich cena klesla o 1,79 procenta na 220 korun za akcii.

O 1,41 procenta na 456 korun za akcii oslabila emise energetické firmy ČEZ. Společnost dnes se státem uzavřela smlouvy k plánovanému novému bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Smlouva s dodavatelem má být podle prováděcí smlouvy projednána a připravena k podpisu po 31. prosinci 2022, a to nejpozději do konce června 2024. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že výstavba nového bloku by měla začít v roce 2029, aby mohl být uveden do provozu v roce 2036.

K poklesu indexu pražské burzy přispěly rovněž emise rakouské bankovní skupiny Erste či telekomunikační společnosti O2 Czech republic. Cenné papíry Erste odepsaly 0,58 procenta na 548,20 koruny, akcie O2 klesly o 0,46 procenta na 216 Kč.

Výraznějšímu poklesu indexu PX zabránily cenné papíry textilky PFNonwovens a výrobce cigaret Philip Morris ČR. Jejich cena vzrostla o 0,59, respektive 0,45 procenta.

Koruna dnes oslabila, k dolaru korigovala pondělní zisky

Koruna dnes oslabila k euru i dolaru. Kolem 17:00 se obchodovala na 26,28 Kč/EUR a na 22,40 Kč/USD. Proti pondělnímu podvečeru ztratila k jednotné evropské měně sedm haléřů a vůči americké měně, k níž se v pondělí dostala na nejsilnější hodnoty od září 2018, přišla o 15 haléřů. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

"Koruna dnes lehce koriguje. Podobně jako bylo zlato na vrcholu v noci, byla tou dobou na vrcholu i koruna. Kolem třetí hodiny ranní vidíme na monitoru kotace kolem 26,15 Kč/EUR. S rozbřeskem se kurz vrátil ke 26,20 Kč/EUR a krátce po obědě byl už na 26,27 Kč/EUR," popsal Vladimír Pikora z Next Finance. I přes korekci je podle něj koruna silná nezdravě. Spekulanti v tuto chvíli ignorují domácí makroekonomický vývoj, to ale nevydrží dlouho, míní.

Důvodem dnešní korekce bylo podle Martina Gürtlera z Komerční banky především mírné oslabení eura k dolaru, které vedlo i k oslabení zbylých měn středoevropského regionu, tedy maďarského forintu a polského zlotého, dodal.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,21 26,28 Kč/USD 22,25 22,40

Zdroj: Patria Online