Praze hrozí zápis na seznam památek v ohrožení, uvádí UNESCO

Praha - Historické centrum Prahy zapsané od roku 1992 na seznam UNESCO se může dostat na seznam památek v ohrožení. Takový seznam spravuje také UNESCO a zahrnuje památky, kterým hrozí akutní nebezpečí zániku. Podle komisařů UNESCO, kteří na jaře navštívili Prahu, město i český stát málo chrání hodnoty, pro které byla historická část Prahy na seznam světového dědictví zapsána.

Uvádí to Centrum světového dědictví UNESCO a centrála Mezinárodní rady pro památky a sídla ICOMOS ve zprávě, kterou jejich zástupci po jarní monitorovací návštěvě Prahy vypracovali. ČTK ji poskytl Český národní komitét ICOMOS. Zprávu dostalo ministerstvo kultury a Praha, zatím ji však nezveřejnily. Jejich vyjádření ČTK zjišťuje.

Odborníci UNESCO upozorňují na stávající i plánované výškové stavby, opakovaně si všímají výstavby na Pankrácké pláni, doporučují zastavit projekt Rezidence park Kavčí hory, naopak pozitivně vnímají projekt Smíchov City. Za hrozbu pro historické centrum Prahy označují i připravovaný nový stavební zákon, který nepočítá se závaznými stanovisky památkářů. Požadují přepracování Metropolitního plánu.

Mise ocenila zlepšení stavu některých dříve zanedbaných objektů, třeba opravené Národní muzeum. Upozornila ale na převýšené novostavby a nástavby v památkové rezervaci, které narušují historickou střešní krajinu města. Třeba u budovy Drn na Národní třídě konstatuje, že je vyšší o dvě patra, než by měla být, což vytváří nebezpečný precedens pro další nežádoucí navyšování budov v historickém centru.

Mise se zaměřila na několik oblastí, jednou z nich jsou podle ní negativní zásahy výškových budov na Pankrácké pláni do panoramatu města. Zmiňuje dostavbu objektu V Tower (pod původním názvem Epoque), dosahující výšky 104 metry. "Navzdory námitkám Výboru pro světové dědictví, který po misi v roce 2008 doporučil pro nové budovy v Pankráckém pentagonu horní hranici 60 až 70 metrů," uvádí zpráva a vyzývá Českou republiku, aby zajistila, že nebude pokračovat projekt výstavby Rezidence park Kavčí hory společnosti Central Group. Naopak pozitivně mise vnímá projekt Smíchov City, který podle komisařů bude vhodně začleněn do stávající historické struktury města.

Podle zprávy nyní je na Praze a České republice, aby započaly s nápravou. To, jak se k tomu postaví, vyhodnotí Výbor pro světové dědictví na svém zasedání příští rok. Na něm bude v případě potvrzení zjištěného či potencionálního ohrožení výjimečné hodnoty historického centra Prahy posouzeno jeho možný zapis na Seznam světového dědictví v ohrožení.

Na tomto seznamu je přes 50 položek, z evropských míst je tam Vídeň, Liverpool a byzantské chrámy v Kosovu. Několik desítek objektů bylo ze seznamu památek v ohrožení později odstraněno. Zcela bylo ze Seznamu světového dědictví vyškrtnuto Labské údolí v Drážďanech.

Komisaři UNESCO vyjádřili politování nad nečinností státní správy při ochraně historického centra Prahy. "Reaktivní monitorovací mise z roku 2019 vyjadřuje politování, že smluvní stát nereagoval na obavy, doporučení a žádosti o řadě rozsáhlých rozvojových projektů navrhovaných uvnitř nárazníkové zóny, památky a širším okolí, vyjádřené v předchozích zprávách z misí, ani na rozhodnutí Výboru požadující plán na omezení výškových budov s cílem zabránit vizuálnímu narušení historické městské krajiny v Praze," uvádí komisaři UNESCO a ICOMOS.

"Zprávy z misí hovoří vždy diplomatickou řečí. Pokud už takto zmiňuje a konkrétně vytýká chyby, jedná se o závažné porušení podmínek, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala spolu se zápisem Prahy na Seznam světového dědictví UNESCO," řekl ke zprávě Václav Girsa, prezident Českého národního komitétu ICOMOS.

Podle Zaorálka se situace kolem Prahy a UNESCO dá zvládnout

Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) je předčasné mluvit o tom, že by se centrum Prahy mohlo dostat na seznam ohrožených památek UNESCO. Se světovou organizací se vede jednání a situace se dá zvládnout, řekl dnes Zaorálek novinářům ve Sněmovně.

Zaorálek připomněl, že vyjádření světové organizace přišlo na základě jarní monitorovací návštěvy komisařů v Praze. "UNESCO bude teď čekat na to, jakým způsobem budeme reagovat. Záleží na tom, jak se vypořádáme s jejich výhradami, bude probíhat další hodnocení," řekl. "Celý výsledek jednání může přijít na program UNESCO někdy v příštím roce," doplnil.

Petra Hrušová z ministerstva kultury dnes ČTK sdělila, že ministerstvo a hlavní město Praha úzce spolupracují a společně s Institutem plánování a rozvoje Prahy, Národním památkovým ústavem a dalšími dotčenými institucemi připravují odpovědi na jednotlivé body zprávy. "Reakce bude podrobně zpracována ve Zprávě o stavu zachování historického centra Prahy, o jejíž předložení požádal rovněž Výbor pro světové dědictví," uvedla. Některá z doporučení se podle ní budou společně s Centrem světového dědictví probírat během společného mezinárodního workshopu v Praze k tématu výškové regulace, který bude v březnu 2020.

Zaorálek odmítl možné srovnávání situace Prahy s vývojem v Drážďanech, které UNESCO v roce 2009 vyškrtlo ze seznamu světového dědictví kvůli stavbě mostu přes Labe. "V tuto chvíli nejde o to, že by se tu mělo zopakovat něco podobného, jako se stalo v Drážďanech. Tam si udělali referendum, odhlasovali, že chtějí most, a UNESCO to respektovalo, že se rozhodli, že jdou jinudy. Taková v Praze situace není, my se v Praze chceme dohodnout," řekl ministr.

Podotkl také, že některá města zařazená mezi světové dědictví jsou na tom v současnosti hůř než Praha. Na seznamu světového dědictví v ohrožení jsou z evropských míst například Vídeň, Liverpool a byzantské chrámy v Kosovu.