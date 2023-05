Prazdroj: Vyšší DPH na čepované pivo omezí prodeje a výběr daní bude nižší

Plzeň - Daň z přidané hodnoty (DPH) u čepovaného piva, která se má podle vládního návrhu zvednout od ledna ze současných deseti na 21 procent, bude podle pivovarů a restauratérů další ranou pro gastronomii, zejména pro hospody na vesnicích a v menších městech. Z ekonomického hlediska to povede k poklesu výkonu oboru a ve výsledku i nižšímu výběru daní, řekl dnes ČTK mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

"Zvýšení DPH bude mít negativní dopad jak na podnikatele, tak i na koncového spotřebitele. Zvláště lidé na vesnicích jsou výrazně senzitivní na jakékoliv zdražování," uvedl. Nižší sazba daně z přidané hodnoty na čepované pivo je podle Kováře spojená se službou, kterou hospodští poskytují zákazníkům. Byla zavedena proto, aby hospodám pomohla v těžkých časech, které podle největšího tuzemského pivovaru stále trvají. "Po dvou letech covidu, kdy byl 260 dní omezen provoz hospod, teď čelí rostoucím nákladům a rekordní inflaci. Pivo je navíc pro velkou část podniků zásadním ekonomických hybatelem, hlavně pro malé vesnice," dodal.

"Nic tím nedosáhnou, zvýší ceny a schovají lidi do obýváků a garáží. Bude se dlouhodobě dít to co v covidu. Lidé půjdou do Kauflandu a naberou si piva v lahvích a plechovkách," uvedl Luboš Kastner, spolumajitel firmy Hospodska, která vlastní sedm plzeňských a jednu pražskou restauraci. Menší hospody podle něj nemohou zdražit půllitr dvanáctky o pětikorunu, protože by hosté mepřišli. Aby se udržely, budou nakupovat pivo bez faktury za hotové ve velkoobchodu. "Budou dělat všechno pro to, aby to nepoložili. Takže už ne šedá, ale černá ekonomika," uvedl.

Odmítl argumenty podporovatelů návrhu, že lidé ve velkých městech dražší pivo bez problémů zaplatí. "Nás to může položit úplně stejně, nejsme žádní šejkové. Žijeme z měsíce na měsíc. V Plzni už je teď citelný pokles poptávky, i v Praze jsou lidé na hraně," řekl Kastner. Podle něj také není pravda, že Češi budou pít pivo pořád. "Začnou pít víno, které bude levnější, protože nebude zatížené spotřební daní. "Moravské politické Palermo" nám teď bude diktovat, že odteďka musíme pít víno," uvedl s nadsázkou. Reagoval tak na oznámení, že vláda nezavede spotřební daň na takzvaná tichá vína. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) při rozhodování o zdanění převážil argument, že v okolních zemích se taková daň neuplatňuje. Na ostatní alkoholické nápoje je ale spotřební daň uvalena a jejich výrobci a prodejci považují výjimku pro tiché víno za diskriminační.

Podle ředitele strakonického pivovaru Dušana Krankuse si vláda neuvědomuje, že se zvýšením daně spotřeba točeného piva ještě víc sníží a že nakonec tolik peněz na dani navíc nevybere. "A dnes, kdy je soumrak vesnických hospod, vesnická gastronomie jde s prominutím do kytek, tak udělat tohle?" řekl.

Hospody na vesnicích a v menších městech do 5000 obyvatel jsou nejohroženějším segmentem gastronomie v ČR, za čtyři roky jich podle dat Prazdroje skončilo 15 procent, přes 1300 provozoven, z toho loni 250. Na celou gastronomii dopadá podle obchodního ředitele Tomáše Mráze razantní růst cen vstupů a zvláště hospodští na vesnicích, kde jsou spotřebitelé výrazně senzitivní, musí citlivě zvažovat koncové ceny, "Zároveň mnoho lidí na vsích a v menších městech přešlo na pití piva v garážích a na zahrádkách. A nové hosty shánějí hospodští na vesnicích velmi těžko," řekl.