Prazdroj od října zdraží některá balená piva v průměru o 3,6 %

Linka na stáčení nápojů do plechovek v pivovaru Plzeňský Prazdroj, na snímku pivo Kozel. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Plzeňský Prazdroj od 1. října zvýší ceny piva v lahvích a plechovkách v průměru o 3,6 procenta, tedy o 50 haléřů. Zvýšení cen se netýká celého sortimentu, ale jen některých balení Pilsner Urquell, Radegast, Gambrinus, Velkopopovický Kozel a neochuceného Birellu. Čepovaná piva pro hospody a restaurace nezdraží. Beze změny zůstává také cena ochucených nealkoholických piv a ciderů. Informace, které ČTK zjistila z okruhu obchodního řetězců, potvrdila dnes mluvčí největšího českého pivovaru Jitka Němečková. Jeho zdražení v minulých letech kopírovala většina větších českých pivovarů.

Prazdroj zdražil naposledy loni v říjnu o 3,7 procenta, hlavně balené i čepované ležáky, ceny desítek v sudech a tancích se nezměnily. Balený i čepovaný Pilsner Urquell loni podražil o 1,50 Kč na půllitr.

Letošní zdražení zdůvodňuje pivovar růstem nákladů na výrobu, balení a distribuci. "Rostou ceny vstupních materiálů a zejména se zvyšují náklady v dopravě a logistice - především u externích dodavatelů, kteří do svých služeb promítají i zvyšující se mzdy," uvedla mluvčí. Prazdroj podle ní také zohledňuje vysoké investice ve výrobě, které jdou v posledních době zejména do balených piv. Příkladem je největší současná stavba nové plechovkové linky v pivovaru Radegast v Nošovicích za 580 milionů Kč. Kromě toho Prazdroj rovněž dlouhodobě investuje do zlepšování nákupního prostředí v obchodech. Díky přehlednějšímu regálovému vystavení i lepší navigaci se zkracuje doba nákupu spotřebitelů, dodala.

Ceny piva pro restaurace, tedy v tancích a sudech, nechává Prazdroj beze změn. "Věříme, že tím podpoříme českou pivní kulturu a provozovatele hospod a restaurací," uvedla Němečková.

Zda se ke zdražení letos přidají i další pivovary, není zatím jisté. "K úpravě ceny našich piv přistupujeme vždy po důkladné analýze vstupů a dalších nákladů spojených s jejich výrobou, distribucí, apod., ne v reakci na kroky konkurence. Pokud se pro změnu ceny rozhodneme, vždy nejprve informujeme naše obchodní partnery," řekla ČTK mluvčí druhé největší skupiny, Pivovarů Staropramen, Denisa Mylbachrová.

Jestli zvedne ceny Budějovický Budvar, jeho ředitel Petr Dvořák neuvedl. "Budeme revidovat naše veškeré ceny v rámci přípravy na příští rok. S tímto procesem většinou začínáme až po prázdninách," řekl ČTK Dvořák.

Prazdroj loni v ČR a v cizině prodal rekordních 11,5 milionu hektolitrů piva, meziročně o čtyři procenta více. Odbyt v zahraničí činil 4,3 milionu hektolitru, o 4,5 procenta více, což bylo také maximum v historii firmy. Přímý export piva vyrobeného ve třech českých závodech Prazdroje vzrostl o 13 procent a překročil 1,7 milionu hektolitru. Na domácím trhu se prodej piva zvýšil o 3,8 procenta na 7,2 milionu hektolitru. Pivovar vykázal loni čistý zisk 4,5 miliardy korun při tržbách 16,5 miliardy Kč.