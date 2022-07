Prazdroj definitivně skončil se stáčením piva do PET lahví, demontuje linku

Plzeň - Plzeňský Prazdroj demontuje linku na stáčení piva do PET lahví. Definitivně tak s těmito obaly skončil. Poslední piva do nich stočil loni v prosinci a od té doby je nevyužívá. Největší český pivovar tak plní všechny své produkty pouze do sudů, tanků, skleněných lahví a plechovek. ČTK to dnes při rozebírání linky řekl mluvčí Zdeněk Kovář.

"Naším cílem je maximální cirkularita obalů, to znamená využívat je opakovaně, nebo je vyrobit z použitého obalu, tedy z recyklátu. A to u pivních PET lahví nelze. Hlavní překážkou je vnitřní ochranná membrána, která je nezbytná pro zachování kvality piva. Materiál z pivních PET tak lze recyklovat, ale nelze z nich znovu vyrobit pivní lahve. Proto jsme od nich definitivně ustoupili," řekla ředitelka komunikace Pavlína Kalousová.

Plzeňská PET linka, jediná ve skupině Prazdroj, která fungovala od roku 2011 a přišla tehdy zhruba na 150 milionů Kč, měla kapacitu 18.000 lahví za hodinu. "Posledních víc než sedm měsíců už byla odstavená a poslední lahev Primusu jsme stočili 10. prosince. Teď bude demontovaná a poputuje do zahraničí. Její další využití neznáme. Na jejím místě vznikne už příští rok automatická třídírna skleněných lahví, kterou budeme mít jako první pivovar v ČR," řekl manažer pivovaru v Plzni Petr Kofroň. Podle něj fungovala linka bez problémů podle potřeby, většinou ve dvou směnách v pracovních dnech. "Objem piva v PET lahvích byl maximálně tři procenta výstavu, takže to nebyla žádná obrovská porce," uvedl. Nejvíce se na lince stáčel Primus a Kozel.

Už před dvěma lety přestal Prazdroj stáčet do PET lahví značky Gambrinus, Radegast a Klasik, loni v prosinci také Kozla a Primus. "Ušetříme ročně přes 1300 tun plastu," řekla Kalousová. Podle dat pivovaru preferují tento krok i spotřebitelé. Zhruba dvě třetiny z nich přešly od PET lahví ke skleněným vratným lahvím, třetina pak místo PET kupuje plechovky. Prazdroj teď plní piva z více než 70 procent do vratných obalů, tedy skleněných lahví a sudů, významně navyšuje podíl recyklátu u plechovek. "Všechny teď obsahují v průměru už téměř 50 procent recyklovaného hliníku. U plechovek Pilsner Urquell jsme podíl v obalu zvýšili na 75 procent, což je nejvyšší certifikovaná úroveň dostupná na českém trhu," řekla ředitelka komunikace. Ročně tak podle ní pivovar ušetří přes 1500 tun nového hliníku. Hliník lze recyklovat v podstatě donekonečna, přičemž kvalita zůstává stejná.

Prazdroj loni spolu s dalšími nápojovými podniky založil Iniciativu pro zálohování, která otevřela dialog o zavedení plošného zálohového systému na plechovky a PET lahve v ČR. "Inspirací byl zálohový systém na Slovensku, kde také působíme a který jsme pomáhali spustit od letošního ledna. Cestou zálohování už se vydalo 12 evropských zemí, které tak dokážou vysbírat i více než 90 plechovek plechovek uvedených na trh," dodala Kalousová. Více než deset dalších zemí podle ní zálohový systém připravuje.

Největší pivovar v ČR loni prodal doma i ve světě 11,1 milionu hektolitrů piva, meziročně o 0,3 procenta méně. Loni začal v Plzni budovat nový, plně automatizovaný sklad za 780 milionů Kč, který otevře koncem letošního roku. Loni Prazdroj loni investoval 1,4 miliardy Kč.