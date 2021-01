Právo odpojit se od práce by mělo být právem základním

Evropský parlament požaduje přijetí právní normy EU, která zaměstnancům pracujícím z domova zaručí právo odpojit se ve volném čase od digitálních pracovních zařízení, a to bez obavy z negativních důsledků.

Evropská komise by měla předložit návrh právního předpisu, který zaměstnancům pracujícím z domova umožní, aby mimo pracovní dobu zůstali odpojeni od digitálních pracovních systémů a nebyli přitom vystaveni žádným negativním důsledkům. Parlament tak požaduje ve své legislativní iniciativě, která byla přijata 472 hlasy pro (126 bylo proti a 83 se zdrželo hlasování). Komise má rovněž stanovit minimální požadavky pro práci na dálku a vyjasnit pracovní podmínky, začátek a konec pracovní doby a období odpočinku.

Větší využívání digitálních zdrojů k pracovním účelům vede podle poslanců ke kultuře, v níž je potřeba být neustále na příjmu. To má negativní dopad na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců. Přestože práce z domova během koronavirové krize značně přispěla k zachování zaměstnanosti a ochraně podnikání, kombinace dlouhé pracovní doby a vyšších požadavků způsobuje, že se množí případy úzkostí, depresí, vyhoření a dalších duševních i fyzických zdravotních problémů.

Poslanci Evropského parlamentu považují právo odpojit se za základní právo, které zaměstnancům umožňuje, aby mimo pracovní dobu přestali vykonávat pracovní povinnosti, jako jsou například telefonní hovory, e-maily a jiná digitální komunikace. To by mělo platit i v době dovolené a jiných absencí. Od členských států se očekává, že přijmou veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zaměstnanci mohli toto právo uplatňovat v praxi, a to mimo jiné prostřednictvím kolektivních smluv mezi sociálními partnery. Zaměstnancům přitom nesmí hrozit, že je zaměstnavatelé budou diskriminovat, kritizovat či dokonce propouštět nebo jinak postihovat.

„Nemůžeme ponechat miliony evropských pracovníků, kteří jsou vyčerpáni tlakem být neustále k dispozici a příliš dlouhou pracovní dobou, svému osudu. Nyní je ta správná chvíle postavit se za ně a dát jim, co si zaslouží: právo na odpojení se [od práce]. Má to zásadní význam pro naše duševní a fyzické zdraví. Nastal čas aktualizovat práva zaměstnanců tak, aby odpovídala nové realitě digitálního světa,“ prohlásil zpravodaj usnesení Alex Agius Saliba (S&D) z Malty.