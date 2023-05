Právníky roku jsou advokátka Hrdá, soudce Tripes či žalobce Jakovec

Brno - Ocenění Právník roku dnes převzal emeritní soudce Antonín Tripes, státní zástupce Jan Jakovec, advokát Tomáš Machurek, děkan plzeňské právnické fakulty Stanislav Balík a Jitka Hlaváčková, která působí jako poradkyně ve Svazu průmyslu a dopravy ČR. V kategorii Pro bono uspěla advokátka Lucie Hrdá, jež se dlouhodobě specializuje na oblast domácího a sexualizovaného násilí.

Skleněnou plastiku svatého Yva, patrona právnických profesí, převzali ocenění právníci na slavnostním večeru v Brně. Vítěze pěti odborných i tří speciálních soutěžních kategorií vybrala porota, která se rozhodovala na základě nominací zaslaných odbornou veřejností přes portál www.pravnikroku.cz. Zasedl v ní ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), šéf Soudcovské unie Libor Vávra, bývalý prezident Unie státních zástupců Jan Lata či šéf Exekutorské komory Jan Mlynarčík. Soutěž pořádá Česká advokátní komora (ČAK) a skupina EPRAVO.CZ, letošní ročník byl sedmnáctý.

Advokátka Hrdá, kterou porota ocenila za bezplatnou pomoc zranitelným obětem trestných činů, je spoluzakladatelkou neziskové organizace Bez trestu a právní poradkyní Bílého kruhu bezpečí. Obětem pomáhá nejen vlastním poskytováním právních služeb, ale také osvětou a medializací témat i na sociálních sítích. Její advokátní kancelář je jedinou kanceláří v Česku specializovanou na domácí a sexualizované násilí. O problematice přednáší lékařům, zdravotnímu personálu, policistům i orgánům sociální péče o děti.

"Ráda bych řekla, že kdyby stát dělal to, co slíbil a k čemu se zavázal svými vlastními předpisy, nemusela bych dělat věci pro bono. Já i ostatní advokáti děláme spoustu věcí zadarmo proto, že se nemůžeme dívat na to, jak stát nechává na holičkách lidi, kteří by měli mít - nebo mají, ale je jim to tak nějak k ničemu - nárok na právní pomoc na náklady státu," uvedla k získanému ocenění.

Vítěz kategorie Občanské právo, devadesátiletý Tripes, zasvětil celý svůj profesní život justici - pracoval v ní od roku 1954. O šest let později zakotvil u Krajského soudu v Českých Budějovicích, kde pak i v důchodovém věku vypomáhal až do roku 2020. Je expertem na exekuce. Jako vysokoškolský pedagog se také výrazně podílel na výchově několika generací soudců i odborného justičního aparátu.

Státní zástupce Jakovec, který ovládl kategorii Trestní právo, je mediálně známý úspěšným bojem proti svému nezákonnému odvolání z funkce ústeckého krajského státního zástupce. V roce 2018 se z vlastního rozhodnutí vrátil na Okresní státní zastupitelství v Litoměřicích, kde v roce 1983 začínal. V čele krajských ústeckých žalobců stál téměř 30 let a dlouhodobě byl klíčovou postavou v boji proti kriminalitě v severních Čechách. Je také zakládajícím členem Unie státních zástupců.

Vítěz kategorie Správní právo Machurek je expertem na oblast veřejných zakázek. Tuto problematiku také dlouhodobě přednáší v různých odborných platformách. Uvádí o sobě, že se do zakázky "zamiloval na první pohled". "Umí být neobyčejně zábavná, ale i upjatá, invenční i formalistická, předvídatelná i nevyzpytatelná, komplexní i jednostranná, skromná i náročná," míní.

Podniková právnička Hlaváčková, která uspěla v kategorii Pracovní právo, postupně rozšířila svůj záběr o problematiku praktické personalistiky na manažerských pozicích. Jako spoluautorka publikuje odborné studie i v oblasti kolektivního vyjednávání, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a v exekucích. Je členkou vedení Unie podnikových právníků ČR.

Doktor práv i filozofie Balík, který si odnesl cenu za ústavní právo, působil jako ústavní soudce i jako předseda ČAK. Věnuje se rovněž dějinám advokacie.

Cenu za celoživotní přínos českému právu získal advokát a bývalý předseda ČAK Martin Šolc, který se specializuje na obchodní a mezinárodní právo, zejména v oblasti fúzí a akvizic. Zařadil se do Právnické síně slávy po bok prvního veřejného ochránce práv Otakara Motejla či někdejší ministryně spravedlnosti Dagmar Burešové.

V kategorii Talent roku, jež je určená právníkům do 33 let a hodnotí odborné texty s právní tematikou, porotu nejvíce zaujal advokát Tomáš Munzar s prací „Dezinformace jako výzva pro demokratický právní stát v České republice“.

Vítězové jednotlivých kategorií soutěže Právník roku:

Soutěžní kategorie Právníci roku Občanské právo Antonín Tripes, emeritní soudce, Krajský soud České Budějovice Trestní právo Jan Jakovec, státní zástupce, Okresní stání zastupitelství Litoměřice Správní právo Tomáš Machurek, advokát,partner AK MT Legal Občanská a lidská práva a právo ústavní Stanislav Balík, advokát, děkan PF ZČU v Plzni, emeritní soudce Ústavního soudu a předseda ČAK Pracovní právo Jitka Hlaváčková, právnička,poradkyně generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR Pro bono Lucie Hrdá, advokátka, společnice AK Hrdá Právnická síň slávy Martin Šolc, advokát, zakladatel a společník AK Kocián Šolc Balaštík Talent roku 1. Tomáš Munzar, advokát trvale spolupracující s AK Bříza & Trubač 2. Jakub Sivák, státní zástupce, Obvodní státní zastupitelství Praha 8 3. Natálie Kuňáková, advokátka trvale spolupracující s AK Petráš Rezek

Zdroj: Česká advokátní komora