Pravidla pro předčasný důchod i valorizace se mění, začíná platit novela

Praha - Pravidla pro získání předčasného důchodu se ode dneška zpřísňují. Do penze bude možné chodit nejvýš tři roky před důchodovým věkem. Pobíraná částka se také bude krátit víc než dosud a k jejímu získání bude nutné platit déle odvody. Do řádného důchodového termínu se pak nebude valorizovat zásluhová část penze. Pravidelný růst důchodů se zpomalí a mění se i podoba mimořádného přidávání při vysoké inflaci. Nově by se měl vyplácet dočasný přídavek. Obsahuje to důchodová novela, která začíná dnes platit. Vláda tak chce přibrzdit prudký růst důchodových výdajů. Opoziční hnutí ANO se chce kvůli změnám i způsobu jejich přijetí obrátit na Ústavní soud.

Důchody se podle zákona pravidelně valorizují vždy od ledna. Podle novely se bude dál přidávat o inflaci a nově o třetinu růstu reálných mezd místo dosavadní poloviny. Tempo navyšování tak bude mírnější a stejné jako do roku 2018. V nejbližších letech se změna do přidávání ale nepromítne, protože výdělky reálně neporostou.

Mění se také mimořádné valorizace kvůli inflaci. Dosud se při cenovém přírůstku nad pět procent zvedal zásluhový díl penze, v němž se odráží odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet dětí, o celou inflaci. Nově se z cenového růstu započítá 60 procent. Část posílí zásluhovou část důchodu a část se vyplatí jako dočasný přídavek, který bude pro všechny stejný.

Do předčasné penze bude možné chodit nejvýš tři roky před důchodovým věkem. Dosud se tato hranice postupně prodlužovala na pět let. Dřívější penzi bude možné získat také až po 40 letech placení důchodových odvodů, doteď stačilo 35 let.

Při dřívějším nástupu do důchodu se bude žáklad pro výpočet penze krátit za každých 90 dnů před termínem o 1,5 procenta. Dosud se strhávalo za každé tři měsíce před důchodovým věkem 0,9 procenta ze základu, od jednoho roku do dvou let 1,2 procenta a až od druhého roku 1,5 procenta. Zásluhový díl penze se už také nebude valorizovat. Navyšovat se začne až od dalšího roku poté, co člověk dosáhl řádné penzijní věkové hranice. Do té doby se bude zvedat jen solidární pevný díl důchodu.

Důchodová novela měla podle plánu vlády původně platit od září. Prezident Petr Pavel měl k zákonu výhrady. Poukazoval mimo jiné na to, že nový model mimořádné valorizace bude dražší než ten dosavadní. Normu podepsal 1. září, nová pravidla se tedy zavádějí o měsíc později. Opoziční ANO si chce na změny a způsob jejich prosazení stěžovat Ústavnímu soudu.

Na konci června mělo trvale krácený důchod kvůli předčasnosti 696.800 celkem z 2,36 milionu starobních důchodců a důchodkyň. Průměrně pobírali 18.398 korun. Průměrná částka při řádném nástupu činila 20.233 korun. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dostala letos do poloviny září 86.400 žádostí o předčasný důchod. Je to o 5800 víc než za celý loňský rok a zhruba třikrát víc než za rok 2021. Zájem o dřívější penze se výrazně zvedl loni na podzim poté, co ministerstvo práce upozornilo na jejich tehdejší výhodnost.