Praha - Pravidla pro chov psů se pravděpodobně znovu zpřísní. Lidé zřejmě budou muset veterinární správě hlásit chovy tří a více fen. Nyní tato povinnost platí pro chov pěti a více fen. Štěňata bude třeba očipovat. Zpřísnění Sněmovna schválila v novele veterinárního zákona, kterou nyní projedná Senát. Opatření směřují proti takzvaným množírnám, v nichž jsou za nevhodných podmínek chováni psi jen kvůli zisku z prodeje štěňat.

Čipování štěnat prosadila poslankyně ANO Monika Červíčková. Čipy by štěňata měla podle ní dostat před odevzdáním novému majiteli. Sněmovna naopak odmítla její návrh, který měl výslovně zakázat provozování útulků, které při zabezpečení péče o toulavá a opuštěná zvířata nespolupracovaly s obcí. Útulek by také směl poskytovat těmto zvířatům dočasnou péči jen "po dohodě s obcí". Poslankyně uvedla, že návrh má zpřesnit režim v souladu s občanským zákoníkem.

Změna by podle Nikol Burešové z organizace Pet Heroes vedla k zániku desítek ze tří stovek útulků v Česku, které sice mají povolení od veterinární správy, ale s nimiž obce spolupracovat nechtějí. Zánik by podle Burešové hrozil hlavně kočičím útulkům. Někdejší ministři zemědělství Petr Bendl (ODS) a Marian Jurečka (KDU-ČSL) označili návrh Červíčkové za nejasný, nemoudrý a problematický. Odmítly to i SPD či TOP 09, podle nichž nejsou jasné důsledky návrhu.

Krajská veterinární správa bude moci na návrh Jana Zahradníka (ODS) zrušit registraci útulku, jehož provozovatel přestane splňovat zákonné požadavky. Pavel Kováčik (KSČM) prosadil povinnost chovatelů ohlásit čipování veterinární správě, která by měla vést jejich evidenci. Kováčik také uspěl s návrhem zpřísnit pravidla pro převoz primátů a šelem.

Navzdory opoziční kritice uspěl návrh poslance ANO Davida Pražáka, aby veterinární lékař musel prohlédnout nemocné či zraněné zvíře nejen před porážkou na jatkách, ale i po ní. Podle Bendla by to bylo zbytečné.

Chovatelé psů budou mít podle novely sedm dní na to, aby nahlásili veterinářům informace o tom, že chovají nejméně tři feny starší 12 měsíců. Úmrtí některé z nich budou muset rovněž nahlásit do týdne. Pokud bude v jedné domácnosti více chovatelů, bude mít oznamovací povinnost pouze jeden z nich. Cílem je zamezit obcházení zákona a snahám vyhnout se oznamovacím povinnostem a veterinárním kontrolám.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) novinářům řekl, že zákon je jednou z cest, jak udělat pořádek v chovu psů a koček. Je přesvědčen, že novela pomůže. Jeho resort se nyní ve Sněmovně bude soustředit na zákon proti týrání zvířat. "Bude to celá sada opatření. Je to legislativní proces, ten zákon je tady v Parlamentu, tlačíme na to, aby byl přijat co nejdříve," uvedl.

Oznamovat chov nebudou muset útulky pro zvířata, hotely a penziony pro zvířata, ozbrojené nebo bezpečností sbory nebo chovatelé vodicích nebo asistenčních psů. Veterináři evidují na 900 chovatelů pěti a více fen, za nesplnění nahlašovací povinnosti uložili od předloňského listopadu sankce ve 40 případech, uvedlo ministerstvo zemědělství.

Novela má v souvislosti s epidemií prasečího moru na jižní Moravě stanovit, že informace, které jsou nezbytné k ochraně zdraví lidí nebo zvířat, budou muset být umístěné v letácích nebo na plakátech na dobře viditelných místech. Vlastníci, nájemci nebo provozovatelé to budou muset umožnit.