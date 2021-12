Přátelé vzpomínali na Uhla jako na odvážného člověka pevných názorů

Praha - Rodina, přátelé, spolupracovníci a desítky dalších hostů se dnes odpoledne přišli do strašnického krematoria v Praze rozloučit s novinářem, bývalým disidentem a politickým vězněm Petrem Uhlem, který se celý život angažoval za svobodu a ochranu lidských práv. Zemřel 1. prosince, bylo mu 80 let. Poslední rozloučení se konalo symbolicky na Den lidských práv. Dlouholetí přátelé z dob disentu i kolegové z polistopadové éry na něj vzpomínali jako na odvážného, čestného a otevřeného muže, energického až pedantského diskutéra, který žil naplno a který byl pro své přesvědčení ochoten vzdát se i vlastní svobody.

Fotogalerie

"Petr byl neúnavný a nedostižný běžec za ideály, které nás spojovaly," řekla během obřadu Uhlova přítelkyně a bývalá chartistka Dana Němcová. Na Uhla vzpomínal také další signatář Charty 77, evangelický kněz Tomáš Bísek, zástupce polské Solidarity nebo novinář a levicový aktivista Ondřej Slačálek.

Na obřad dorazil veřejný ochránce lidských práv Stanislav Křeček, někteří bývalí i současní politici, novináři a další osobnosti veřejného života. Smuteční věnec zaslal například prezident Miloš Zeman, ministerstvo kultury, francouzské či slovenské velvyslanectví, polský Senát a další instituce z Česka i zahraničí. Během obřadu se na projekční ploše uvnitř obřadní síně i před krematoriem promítaly fotografie z Uhlova soukromého i veřejného života, zazněly písně Edith Piaf a Joan Baezové.

Uhl společně se svou ženou, pozdější ombudsmankou Annou Šabatovou, patřil k nejvýraznějším postavám československého disentu. Stál u zrodu Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Kvůli svému přesvědčení strávil za normalizace devět let ve vězení. Naposledy byl uvězněn ještě 19. listopadu 1989 kvůli rozšíření zprávy o údajné smrti studenta Martina Šmída na demonstraci na Národní třídě. Jeho stíhání bylo zastaveno o týden později, když už komunistický režim nedokázal čelit dění ve společnosti.

Po listopadové revoluci se zapojil do práce v Občanském fóru, za které byl v roce 1990 zvolen poslancem Federálního shromáždění. Začátkem 90. let vedl Československou tiskovou kancelář, řadu let působil jako komentátor deníku Právo. V 90. letech byl členem Občanského hnutí, mezi roky 2002 a 2007 působil ve Straně zelených. Za sociálnědemokratického kabinetu Miloše Zemana se stal vládním zmocněncem pro lidská práva.