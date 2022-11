Prasklinu v Č. Budějovicích mohly způsobit mantinely nebo čerstvý led

České Budějovice - Závadu na kluzišti českobudějovického zimního stadionu, kvůli níž bylo na 50 minut přerušeno čtvrteční utkání turnaje Karjala mezi českými hokejisty a Švédskem, mohly způsobit nové pružné mantinely nebo čerstvě vyrobený led. ČTK to dnes řekl statutární náměstek českobudějovického primátora Petr Maroš (ODS). Dodal, že město bude situaci řešit.

"Dnes jsme se k tomu vrátili a určitě to pro nás nekončí. Bylo to nepříjemné a nechceme, aby se něco podobného opakovalo," řekl Maroš. Utkání mezi Českem a Švédskem (1:4) rozhodčí ve druhé třetině přerušili kvůli prasklině u mantinelu, kde se část kluziště odtrhla. "Mohly to způsobit pružné mantinely, které jsou na stadionu od této sezony nové. Ptal jsem se na to pana (generálního manažera Motoru České Budějovice Stanislava) Bednaříka a říkal, že to mohlo vzniknout při nárazu do mantinelu, kdy se kus ledu utrhl," uvedl Maroš.

Závada mohla vzniknout i proto, že Český svaz ledního hokeje umisťoval na plochu reklamy a kvůli tomu musel být krátce před zápasem vyroben nový led. "A to mohlo způsobit jeho horší kvalitu," uvedl ředitel společnosti Sportovní zařízení města České Budějovice Tomáš Novák.

Kvůli závadě hrozilo předčasné ukončení zápasu s ohledem na bezpečnost hráčů. Nakonec ale rozhodčí nechali ve hře pokračovat. Trenér české reprezentace Kari Jalonen rozhodnutí sudích přivítal. I když po zápase poznamenal, že kvalita ledu obecně nebyla nejvyšší. "V hale bylo velké teplo. Tohle se prostě stává, to je život," řekl Jalonen. Podle Nováka na stadionu panovaly stejné podmínky jako při standardním zápase českobudějovického klubu v extralize.