Praktičtí lékaři žádají, aby mohli předepisovat více léků

Praha - Praktičtí lékaři žádají ministerstvo zdravotnictví, aby zrušilo jejich omezení předepisovat některé léky na chronická onemocnění, například na diabetes nebo léky zabraňující srážení krve. Sdružení praktických lékařů o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Nemocným je v současnosti musí předepsat ambulantní specialista. Podle šéfa jejich sdružení Zorjana Jojka takové opatření není nutné, naprostá většina ordinací specialistů dál funguje. Praktici, ale i specialisté pacienty vyzvali, aby je před cestou do ordinace kontaktovali. Maximum možného se lékaři snaží s pacienty řešit na dálku.

"V současné době nejsou ordinace specialistů v některých případech dostupné. Praktický lékař může léky, které pacient pravidelně bere, elektronicky předepsat. Pro pacienta je to mnohem bezpečnější než si pro ně jít do nemocnice, když má jeho specialista zavřeno," uvedl předseda Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Svatopluk Býma.

Praktičtí lékaři se tím požadavkem podle něj snaží omezit cesty svých starších pacientů do měst a do nemocnic jen proto, že potřebují předepsat pravidelný lék. Šéf Sdružení ambulantních specialistů Jojko ČTK řekl, že na takové kroky je brzy. "Podle mých informací až na výjimky jsou lékaři i tak ve svých ambulancích. A to právě kvůli potřebě zajistit léky a pomůcky pro pacienty. Jen tam ti pacienti musí předem zavolat," uvedl.

S praktickými lékaři Jojko souhlasí v tom, že není žádoucí, aby pacienti byli přesměrováváni do nemocnic. "V tom smyslu máme se zdravotními pojišťovnami vyjednané nové systémy úhrad našich výkonů, dohodu právě i o užití elektronických receptů a podobně," doplnil.

Lékaři pracující v ordinacích v minulých dnech vyzvali kraje, aby si stanovily nutnou síť ordinací, které by zásobovaly dostatečně ochrannými pomůckami. Ostatní lékaři by kvůli jejich nedostatku ordinovali na dálku, přes telefon nebo internet.

O víkendu začala ve všech krajích distribuce ochranných pomůcek, které Česko nakoupilo v Číně. Podle lékařů jim vystačí na několik dní, kritizují ale, že ordinace dostávají stejný podíl bez ohledu na to, kolik v nich působí lékařů. Některým také vadí, že nejde o respirátory nejvyšší třídy ochrany.