Prahou v sobotu 3. září projede 800 motorek Harley-Davidson

Praha - Centrem Prahy projede v sobotu 3. září dopoledne 800 motocyklů americké značky Harley-Davidson. Jízda se uskuteční v rámci desátého ročníku Prague Harley Days na Výstavišti v Praze 7. Oznámili to organizátoři akce z pražského dealerství značky.

Motocykly vyrazí od Výstaviště směrem do centra Prahy. Projedou Veletržní a Bubenskou ulicí, následně zamíří na Hlávkův most, dále budou pokračovat po magistrále, odkud přejedou na Václavské náměstí. Tam je v plánu zastávka. Z Václavského náměstí pak budou pokračovat Sokolskou a Žitnou ulicí na Karlovo náměstí a poté po Masarykově nábřeží a přes Čechův most zpět k Výstavišti.

Jízda je podle organizátorů určená nejen pro majitele motocyklů Harley-Davidson, ale pro jezdce všech značek, a to třeba i na skútrech. Ti všichni se mohou zapojit vyzvednutím speciální pásky na Info stánku akce Prague Harley Days do pátečního večera.

"Spanilá jízda je každoročně obrovský zážitek, za kterým na Prague Harley Days vyráží řada motorkářů. Rád bych je proto opět pozval. A to nejen naše stálé jezdce a návštěvníky, ale i jezdce všech značek bez ohledu na stroj, značku, kubaturu. Pro ty všechny je spanilá jízda určena a budeme rádi, když se do ní zapojí i nováčci a užijí si společně s námi neopakovatelnou atmosféru, kterou akce nabízí,” uvedl organizátor Jaroslav Vavřina.

Vyjížďka zahájí druhý den Prague Harley Days. Oficiální zahájení akce bude v sobotu ve 13 hodin na hlavním pódiu umístěném opět na Křižíkově fontáně v dolní části Výstaviště. I letos se akce propojí s Burgerfestem, který desáté výročí oslavil loni.