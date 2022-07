Prahou 13. srpna projde znovu po třech letech duhový průvod Prague Pride

Praha - Prahou v sobotu 13. srpna projde po třech letech znovu karnevalový průvod hrdosti Prague Pride. V minulých dvou letech se kvůli covidové epidemii nekonal. Duhovým pochodem vrcholí týdenní festival o životě leseb, gayů, bisexuálů či translidí (LGBT+), který se letos uskuteční od 8. do 14. srpna. Dvanáctý ročník přehlídky nabídne kolem 150 akcí. Na webu festivalu o tom informovali pořadatelé.

"Sobotní průvod letos už konečně bude. Jeho přesnou podobu zatím ladíme," uvedl ředitel festivalu Tom Bílý. Podle něj se pořadatelé budou letos v průvodu i na všech ostatních akcích snažit o větší přístupnost, dbát budou i na udržitelnost a ekologii.

Průvod by měl podle informací z magistrátního seznamu shromáždění vyrazit z Václavského náměstí. Účastníci se začnou shromažďovat od 11:30, na tříkilometrovou trasu vyrazí kolem 13:00. Přes ulicí Na Příkopě, Celetnou, Staroměstské náměstí a Pařížskou by se měli dostat k Vltavě. Přes Čechův most by měli pokračovat po schodech nahoru na Letnou. Pořadatelé pro lidi se zhoršenou pohyblivostí či pro rodiče s kočárky zajistí od schodů na Letnou autobusy. Magistrátu ohlásili 20.000 účastníků.

Vedle průvodu v týdenní programu pořadatelé připravili koncerty, workshopy, debaty či divadelní představení. Celkem chystají přes 150 akcí. Přehlídka má připomenout historii hnutí LGBT+ lidí za rovnoprávnost, soustředit se chce i na osvětu proti homofobii a transfobii.

"Festival dává lidem příležitost být sami sebou bez ohledu na jejich sexuální orientaci a genderovou identitu a poskytuje jim k tomu bezpečný prostor. Festival také aktivně vytváří prostor pro většinovou společnost, aby mohla LGBT+ lidi poznat a v jejich rozmanitosti je přijmout a respektovat," uvedli pořadatelé.

Podle dřívějších údajů organizátorů přibývalo návštěvníků festivalu Prague Pride každoročně do roku 2018, kdy jich dorazilo 92.000. V roce 2019 jich bylo 75.000 a v průvodu šlo na 30.000 lidí, uvedli dřív pořadatelé. V posledních dvou letech se duhový pochod Prahou kvůli covidové epidemii nekonal. V roce 2020 se přehlídka uskutečnila jen on-line. Loni se část programu přesunula do venkovních prostor, celkem dorazilo na 25.000 lidí.

Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byl festival obscénní a nevkusně vnucoval ideologii homosexualismu. Tento pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něhož bylo nutné proti tomuto jevu bojovat. V dalších letech protestní akce postupně slábly.