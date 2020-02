Praha zvažuje omezení prodeje potravin při mimořádných opatřeních

Praha - Praha zvažuje omezení prodeje potravin na osobu, pokud by byla zavedena mimořádná opatření kvůli novému typu koronaviru. Chce předejít panice a vyprázdněným regálům, uvedl server Aktuálně.cz. Primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN) o opatření už jednal s prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou.

"Chceme zabránit panice. A panika nenastane, až se objeví první pacient s koronavirem v České republice, k čemuž pravděpodobně dojde v blízké době, ale nastane ve chvíli, kdy člověk přijde do obchodu a nebude tam mít co koupit," řekl Aktuálně.cz Hlubuček. Prouza webu jednání potvrdil. Hlubuček se ho ptal, co by obchody mohly udělat ve chvíli, kdy by město zavedlo mimořádná opatření.

Podle Prouzy jde zatím o předčasnou debatu, pražské obchody by ale zřejmě takovému opatření nebránily. "Obchody se na takovou situaci připravují zejména tím, že maximalizují zásoby ve skladu, aby měly zboží co nejvíc. Kdyby ale docházelo k masivnímu vykupování a panice, kdy by lidé třeba kupovali padesát kilo mouky, mohlo by určitě dojít k omezení počtu balení na jeden nákup," řekl dále serveru Prouza. Mělo by podle něj jít ale pouze o doporučení.

Hlubuček také řekl, že město neplánuje zavírání škol či zastavení městské hromadné dopravy. Jako možné další opatření ale zmínil důkladnější dezinfekci vozů MHD.

Celosvětově se koronavirem, který přenáší nemoc COVID-19, nakazilo přes 81.000 lidí a téměř 2800 nemoci podlehlo. V Česku bylo testováno kolem stovky lidí, žádný případ laboratorní testy nepotvrdily. V Evropě je situace nejvážnější v Itálii, kde je po Číně a Jižní Koreji nejvíc zaznamenaných případů. Nemocných tam je asi 380 lidí, 12 osob zemřelo.