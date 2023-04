Praha zrušila zbývající protipovodňová opatření, otevřela se vrata na Čertovce

Praha - Díky poklesu hladiny Vltavy a ukončení platnosti výstrahy meteorologů na povodňovou bdělost Praha k dnešnímu poledni zrušila protipovodňová opatření. Po týdnu se tak opět otevřela protipovodňová vrata na Čertovce a na řeku znovu mohou přívozy. Magistrát o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Náplavky, které město kvůli zvýšené Vltavě nechalo v neděli 16. dubna také uzavřít, magistrát otevřel už minulý čtvrtek. Odůvodnil to dobrým výhledem počasí.

"Zlepšení protipovodňové situace je pro Prahu dobrou zprávou. Vrata na Čertovce se opět otevírají, přívozy mohou opět vyplout a život v okolí Vltavy se vrací do normálních kolejí. Za důležité také považuji, že se prokázalo, že je systém protipovodňové ochrany v Praze dobře připraven," uvedl na twitteru k ukončení opatření primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Podle magistrátu se Vltava dostala pod úroveň prvního stupně dnes ráno a i přes současné srážky její hladina klesá. Stejně tak klesají hladiny Berounky a Sázavy, které jsou pro povodňovou situaci v Praze rozhodujícími řekami.

Povodňová komise ale upozornila na to, že ačkoli se řeky postupně vrací do normálu, nadále mají zvýšený průtok. Půjčovny loděk a šlapadel, stavby na řece nebo přívozy by proto měly postupovat v souladu s povodňovými plány a svými provozními řády a dbát zvýšené opatrnosti, uvedla komise.