Praha zruší tendr na dostavbu Průmyslového paláce a vypíše nový

Praha - Vedení Prahy zruší výběrové řízení na dostavbu Průmyslového paláce a vypíše do konce roku nové. Důvodem je to, že minulé vedení města tendr loni odsouhlasilo, aniž mělo projekt. Byl dokončen letos v létě. ČTK to dnes řekl primátorův náměstek Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Obnovu vyhořelého křídla paláce to podle něj nezpozdí. Zrušení tendru projednají v pondělí pražští radní. Projekt počítá se stavbou repliky a vybudováním nového zázemí či technických prostor. Levé křídlo vyhořelo v roce 2008. Palác byl postaven v roce 1891.

"Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce nebylo dle mého názoru dobře připravené. Předchozí rada (pod vedením exprimátorky Adriany Krnáčové) a zastupitelstvo jej odsouhlasily, aniž by měly k dispozici projektovou dokumentaci, která byla dokončena až letos v létě, tedy téměř o rok později. Stavební společnosti se tak do řízení hlásily 'naslepo'," řekl Vyhnánek.

Společnosti magistrátu posílaly takzvané vyjádření předběžného zájmu, na což měly jeden měsíc. Následně byl okruh uchazečů uzavřen. "Nikdo jiný by se proto nyní do výběrové řízení nemohl přihlásit. Tento postup, který se v minulém volebním období při některých zakázkách využíval, nepovažuji za férový a správný, zvláště v případě tak významné zakázky," řekl Vyhnánek. Újmu firmám město nynějším rozhodnutím nezpůsobí. K vyjádření předběžného zájmu totiž stačí telefonát či zaslat městu e-mailem.

Nový tendr bude vyhlášen do konce letošního roku a podmínky budou vycházet z dokončeného projektu. "Nové řízení rekonstrukci a dostavbu nezdrží, a naopak nám díky znalosti detailní podoby projektu pomůže oslovit širší okruh uchazečů a transparentní formou vybrat toho nejkvalitnějšího dodavatele," řekl Vyhnánek.

Projekt opravy zachovává původní podobu stavby z roku 1891. Počítá s dobudováním dalšího zázemí a technickými úpravami památkově chráněného objektu.

Průmyslový palác byl postaven při příležitosti Jubilejní zemské výstavy podle návrhu architekta Bedřicha Munzbergera. Od počátku sloužil k pořádání výstav a dalších kulturních akcí, i když původně mělo jít o dočasnou stavbu. V letech 1952 až 1954 komunistická garnitura rozhodla o změně funkce a hlavní hala paláce byla přestavěna na společenský a taneční sál. Změnilo se i jméno na Sjezdový palác, který byl součástí tehdejšího Parku kultury a oddechu Julia Fučíka.