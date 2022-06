Praha získala od EIB úvěr až 23 mld. Kč na stavbu metra D

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) vypsal tendr na stavební firmu, která vybuduje úsek trasy metra D z ulice Olbrachtova na Nové Dvory. Vítězná firma postaví tunely, tři stanice a rovněž prostory technologií. Předpokládaná hodnota zakázky je 24,63 miliardy korun. Stavba začne v druhém pololetí příštího roku a potrvá šest let. Nabídky zájemců očekává podnik na začátku letošního září. ČTK to dnes sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková.

Dopravní podnik (DPP) zahájil letos v druhé polovině dubna stavbu úseku z Pankráce na Olbrachtovu ulici. Nyní podnik hledá stavební firmu pro úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Jako poslední bude vybudován úsek Nové Dvory-Depo Písnice. Celkové náklady by měly být při započtení inflace předběžně 52,09 miliardy korun. V budoucnu má být postaven úsek směrem na sever z Pankráce na náměstí Míru.

"Hlavní město získalo po dlouhých letech opět výhodný úvěr od banky, která má za úkol podporovat v Evropské unii významné rozvojové projekty. Nastavení úvěru umožní rozložit náklady v čase a neomezit ostatní investiční aktivity a údržbu města, tak jako se to historicky stalo například u výstavby tunelu Blanka," řekl Vyhnánek.

Město a DPP jednaly s EIB řadu měsíců. Podle náměstka zaujal projekt metra odborníky EIB mimo jiné proto, že je v souladu s městem schváleným klimatickým plánem, který má postupně snižovat množství vyprodukovaného oxidu uhličitého až na nulu a pozitivně hodnotili dopad výstavby na rozvoj města. "Banka také přihlédla k výbornému stavu městských financí a nejnižšímu zadlužení za posledních 20 let, kterého město dosáhlo v letošním roce," řekl Vyhnánek.

Přestože se městu podařilo získat úvěr u EIB, bude vedení magistrátu nadále jednat o financování stavby také se státem. "Nadále ale apeluji na stát, aby se na klíčových stavbách s celostátním významem, začal podílet. Není možné, aby Praha ze svého rozpočtu financovala například souběžně výstavbu městského okruhu, další linky metra a také budovy filharmonie," dodal Vyhnánek.

Nejnovější úsek pražského metra, prodloužení trasy A z Dejvické do Motola, se začal stavět po letech příprav v květnu 2010 a ražbu tunelů pak stavbaři zahájili jaře 2011. Cestujícím se spojení otevřelo v dubnu 2015. Stavba stála zhruba 20 miliard korun. Praha si i na ni půjčila od EIB a část nákladů pokryly také evropské dotace. Předtím město ve dvou etapách stavělo prodloužení trasy C ze stanice Nádraží Holešovice nejprve na Ládví a později až do Letňan. První úsek byl otevřen v červnu 2004 a vyšel na téměř devět miliard Kč. Z toho čtyři miliardy Kč byly z úvěru od EIB a přes 660 milionů Kč z dluhopisů. Druhý úsek byl zprovozněn v květnu 2008 a vyšel na 15,5 miliardy Kč. Také v tomto případě město využilo více než dvoumiliardový úvěr od EIB.

"Navazujeme na veřejnou zakázku na monitoring a pasportizaci stavby druhého úseku metra D, kterou jsme vyhlásili v první polovině letošního května. První nabídky zájemců na tendr na samotnou stavbu očekáváme na začátku letošního září a pevně věříme, že do konce letošního roku budeme znát i vítěze, pokud nenastanou nepředvídatelné komplikace," uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Nyní soutěžený 3,3 kilometru dlouhý úsek zahrnuje tři stanice, a sice Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory. Vybraná firma postaví tři mezistaniční úseky se dvěma jednokolejnými tunely. Vítěz vybuduje také tunel a obratové koleje ve stanici Nové Dvory, technologické tunely, například pro vzduchotechniku, odbočku pro případnou stavbu metra do Modřan a další zařízení nezbytná pro provoz metra. Kromě toho bude mít firma za úkol vybudovat a nainstalovat kompletní napájení, to znamená třeba rozvodny či měnírny.

Jedinou povrchovou stanicí bude Nádraží Krč, kde budou moci cestující přestoupit na vlak. U stanice pak bude záchytné parkoviště P+R. Stanice bude částečně pod Jižní spojkou a z části na mostní konstrukci nad údolím Kunratického potoka.

Příprava stavby metra D se potýkala s řadou problémů. Město se muselo dohodnout s vlastníky pozemků podél plánované trasy. Sdružení Pankrácká společnost podalo proti stavbě několik stížností, mimo jiné obvinilo magistrát ze systémové podjatosti, což ministerstvo dopravy následně zamítlo. Od stejných stěžovatelů řešilo i stížnost proti vydání stavebního povolení. Antimonopolní úřad se zabýval také stížností na tendr, ve kterém DPP vybíral zhotovitele stavby. Také tato stížnost byla zamítnuta.