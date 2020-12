Praha začne podporovat družstevní a spolkové bydlení

Praha - Praha za výhodných podmínek poskytne pozemky bytovým družstvům a občanským spolkům pro výstavbu bytových domů. Pravidla obou forem podpory dnes v noci schválili zastupitelé. Zejména o družstevní bydlení se v minulosti vedly spory v koalici, v létě je Praha Sobě a Piráti na radě dvakrát schválit odmítli. Město nyní začne připravovat pilotní projekty na vytipovaných pozemcích.

Podpora družstevního i spolkového bydlení počítá s tím, že by město poskytlo svůj pozemek pro stavbu bytového domu prostřednictvím takzvaného práva stavby až na 99 let. Na tom by poté stavěla buď družstva založená magistrátem spolu se soukromým partnerem, nebo zvláštní občanské spolky, inspirované německými tzv. baugruppe. Pozemek v obou případech subjekty od magistrátu koupí až po splacení samotného domu.

Výhodou má být podle vedení města to, že družstva i spolky zorganizované majiteli budoucího domu ušetří marži, kterou by lidé jinak zaplatili developerské firmě. Do splacení domu se navíc cena sníží o hodnotu pozemku. Celkově tak má pořizovací cena bytů klesnout až o třetinu. Město za poskytnutí pozemku získá právo na užívání části bytů v domě, které může využít pro ubytování zástupců potřebných profesí, jako jsou zdravotníci, učitelé, hasiči nebo policisté.

Náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) uvedl, že oba projekty jsou sice podobné, ale jsou určeny pro trochu jinou cílovou skupinu. Předseda výboru pro bydlení Petr Zelenka (Praha Sobě) doplnil, že v případě spolkového bydlení se počítá spíše s menšími domy do 20 bytů. Forma spolku podle něj zároveň umožňuje nastavit pružnější pravidla například pro možnost opuštění spolku, pokud si to životní situace členů vyžádá.

Nyní město vytipuje vhodné pozemky pro první podobné projekty, a to ve spolupráci s nedávno založenou Pražskou developerskou společností. Radní Hana Marvanová (za STAN) dříve uvedla, že o projekty družstevního bydlení již projevily zájem městské části, konkrétně Praha 11, Praha 13, Praha 8 a Praha 12.

Podporu družstevního bydlení se Marvanová pokoušela prosadit delší dobu, vznikl kolem toho však koaliční spor, kdy se proti záměru postavili zástupci Prahy Sobě a Pirátů. Ti kritizovali, že po splacení dluhu by si družstvo mělo od města odkoupit pozemek za odhadní cenu bez ohledu na zhodnocení parcely. Magistrát by podle nich měl mít bytovou politiku nastavenou udržitelně, aby bylo možné z peněz získaných prodejem financovat další obdobné projekty. Tento problém má nakonec řešit roční platba do fondu rozvoje dostupného bydlení, se kterou se počítá u družstev i spolků.

Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí a vysokými cenami bydlení, které činí vlastní byty nedostupné i pro střední třídu. Podle posledních informací poradenské firmy Deloitte průměrná nabídková cena volných nových bytů v Praze na konci října