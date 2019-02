Praha - Pražský magistrát změnil původně zamítavý postoj a začne jednat se Zdenou Mašínovou o exhumaci ostatků její matky Zdeny na Ďáblickém hřbitově. Jeho zástupce například zajímá, zda zná přesné místo uložení ostatků. ČTK to dnes řekl předseda TOP 09 a pražský zastupitel Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil. Zdena Mašínová starší, která byla vězněna nacisty i komunisty, byla pohřbena do hromadného hrobu. Magistrát původně exhumaci odmítl s tím, že není možná bez prověření možností, jak by proces probíhal.

"Dohodli jsme se s paní radní (Milenou) Johnovou (Praha Sobě), že to budeme řešit a pozveme paní Mašínovou ke společnému jednání a probereme detaily," řekl Pospíšil.

Chtějí jednat například o tom, kde přesně ostatky jsou. Zjišťovat se bude také, kolik ostatků je v dané šachtě uloženo a kolika z nich by se případná exhumace ostatků Zdeny Mašínové starší dotkla. "Otázkou je, jak velký by to byl zásah. Musíme nejdříve zjistit konkrétní fakta, pak teprve lze přijmout další rozhodnutí. Teď se obrátíme na paní Mašínovou a začneme jednat," řekl Pospíšil.

Mašínová starší v době soudního procesu s Miladou Horákovou organizovala podpisovou petici za její omilostnění. V listopadu 1953 byla zatčena za odbojovou činnost svých synů. Ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena na 25 let žaláře za údajnou velezradu a špionáž. Byla umístěna do tábora nucených prací v Pardubicích, kde v roce 1956 zemřela. Pohřbena byla do hromadného hrobu v Praze-Ďáblicích.

Ministerstvo obrany udělilo minulý týden Zdeně Mašínové starší in memoriam osvědčení o účasti na protikomunistickém odboji. Matka bratří Mašínů a manželka hrdiny prvního a druhého odboje Josefa Mašína, kterého popravili nacisti, v roce 1998 obdržela posmrtně Řád TGM.

V listopadu 2014 byly z hromadného hrobu v Ďáblicích vyzvednuty kosterní ostatky pátera Josefa Toufara, kterého umučili komunisti. Fakt, že skutečně jde o Toufarovy pozůstatky, potvrdili forenzní genetici na základě analýzy DNA a genetických profilů. V následujícím roce byly ostatky uloženy na hřbitově v Číhošti, kde Toufar působil. Z hlediska archeologie šlo podle expertů o první průzkum hromadného hrobu politických vězňů komunistického režimu.