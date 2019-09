Praha ve čtvrtek hostí summit V4 a západobalkánských zemí

Praha - Na Pražském hradě se ve čtvrtek uskuteční summit premiérů zemí visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), ke kterému se připojí i lídři zemí západního Balkánu. Na setkání, které by podle představ české diplomacie mělo posílit spolupráci obou regionů, nakonec nedorazí zástupce vlády Kosova, které několikrát kritizoval na aktuální návštěvě Srbska prezident Miloš Zeman. Před odletem do Bělehradu Zeman prohlásil, že Kosovo nepovažuje za demokratický stát, později řekl, že chce s ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby ČR odvolala uznání Kosova samostatným státem.

Premiéry Slovenska Petera Pellegriniho, Maďarska Viktora Orbána a Polska Mateusze Morawieckého uvítá předseda české vlády Andrej Babiš (ANO) na Pražském hradě v 10:30. Následovat bude hodinu a půl dlouhé pracovní jednání.

Česko převzalo předsednictví ve visegrádské skupině na počátku července od Slovenska. Za cíl si dalo mimo jiné zvyšování koaličního potenciálu skupiny v Evropské unii. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) chce ČR prosazovat posilování spolupráce EU se státy Východního partnerství a podporovat integraci zemí západního Balkánu do unie.

Po poledni pak na pracovní oběd na Hrad dorazí zástupci vlád balkánských zemí. Podle úřadu vlády přijede srbská premiérka, předsedové vlád Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie, Bosny a Hercegoviny. Původně potvrzenou návštěvu kosovského vicepremiéra podle informací ČTK z diplomatických zdrojů kosovská strana zrušila, zemi bude reprezentovat pouze zástupce jejího velvyslanectví v Praze. Program uzavře odpolední tisková konference.

Na společném summitu se mají státy podělit o zkušenosti z regionu západního Balkánu z minulých pěti let a hovořit o doporučeních do budoucna, vyplývá z materiálu k summitu, kterým se v pondělí zabývala vláda. Hovořit by se mělo i o hospodářských vztazích včetně toho, jak zlepšit reformní a integrační procesy v regionu. "Na programu jednání budou také aktuální unijní otázky a program českého předsednictví ve V4," stojí v materiálu.

Zeman v úterý v Bělehradu řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nikoli Kosovo. Informovala o tom agentura AP a výrok zaznamenala i srbská média. Zemanův mluvčí uvedl, že prezidentův postoj ke Kosovu je kritický. Dnes pak Zeman prohlásil, že bude chtít s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby Česká republika odvolala uznání Kosova samostatným státem.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes ČTK napsal, že Česko má s Kosovem i Srbskem korektní vztahy. Připomněl, že Česko je mezi zhruba stovkou zemí, které Kosovo uznaly. V zájmu evropské bezpečnosti je podle Petříčka především začlenit země západního Balkánu do EU, pokud splní potřebné podmínky. MZV v minulosti uvedlo, že zpětvzetí uznání státu v mezinárodním právu je zcela nestandardním a výjimečným krokem. "V případě Kosova není k takovému kroku důvod," uvedlo loni v lednu

V souvislosti se summitem budou na Hradě z provozních a reprezentačních důvodů uzavřeny některé objekty, informovala dnes Správa Pražského hradu. Uzavírky se týkají kaple svatého Kříže, Císařské konírny, vyhlídkové věže katedrály sv. Víta, obrazárny či informačního střediska na druhém nádvoří.