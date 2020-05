Praha spustí kampaň Buďte v Praze jako doma na podporu turismu

Praha - Městská firma Prague City Tourism (PCT) spustí do prázdnin kampaň Buďte v Praze jako doma zaměřenou na české turisty. Po případném otevření hranic ji rozšíří také na turisty z okolních zemí. Náklady kampaně by měly být asi 25 milionů korun. Pro turisty bude připraven speciální bodový systém, při kterém dostanou poukázky na vybrané služby. ČTK to v rozhovoru řekl šéf PCT František Cipro. V turismu je kvůli opatřením proti koronaviru odhadován propad až 100 miliard korun.

Úbytek turistů zaznamenala metropole už v prvním čtvrtletí roku, i když protikoronavirová opatření začala platit zhruba v polovině března. V pražských hotelech, kempech a penzionech se ubytovalo 1,104 milionu hostů, tedy o 27,4 procenta méně než před rokem. Počet nocí, které v české metropoli strávili, klesl meziročně o 23,7 procenta na 2,621 milionu.

"Snahou je posílit turismus Čechů do Prahy, a to nejen nyní, ale i do budoucna. Chceme cílit na mimopražské, kteří budou využívat stejné služby jako Pražané. V turismu pracuje v hlavním městě velké množství lidí," řekl k plánované kampani Cipro.

Největší část kampaně chce PCT směřovat na internet a zaměří se také na mimopražská rádia. Pro spolupráci chce oslovit i takzvané lokální influencery se vztahem k danému kraji. Venkovní reklama na plakátech či billboardech bude tvořit jen velmi malou část.

S další fází kampaně čeká PCT na vývoj kolem pandemie a případné otevírání hranic. Záležet bude, od kdy a z kterých okolních zemí bude možné cestovat. Předpoklad je, že by se kampaň mohla rozšířit na Slovensko a do Rakouska.

Magistrát vyčlenil na podporu turismu postiženého opatřeními proti koronaviru 100 milionů korun. Z nich půjde zmíněných asi 25 milionů do propagace Prahy, zbylá částka na takzvané body, tedy vouchery pro turisty.

Systém bude fungovat tak, že turista si například koupí ubytování v hotelu zapojeného do systému a za to dostane body. Jeden bod má hodnotu 200 korun. Za ně si bude moci nakoupit vstupenky či jiné služby. Voucher potom proplatí magistrát a naráz tak podpoří dva podnikatele. "Městská firma Operátor ICT už připravila systém, nyní se dolaďuje bezpečnost, aby nedocházelo ke zneužití," řekl Cipro.

Magistrát již v rámci podpory podnikatelům odpouští restauratérům nájem za restaurační předzahrádky, hoteliérům poplatek z pobytu a obchodníci mohou zdarma využít zábor veřejného prostranství pro vystavení zboží. Podnikatelům také odložilo splátky nájmů nebo odpustilo penále z prodlení jeho platby.