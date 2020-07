Praha Sobě navrhuje zdražit kupon na MHD ročně o 365 Kč

Praha - Klub Prahy Sobě a náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) budou v koalici prosazovat, aby se roční kupon na MHD od začátku příštího roku zdražil o korunu denně, tedy o 365 korun. Podobné zdražení by se mělo opakovat i v dalších letech. Kromě toho chce klub také zdražit jednorázové jízdné, upravit systém slev a zvýšit cenu parkovacích karet. Novinářům to řekli Scheinherr a šéf klubu Jan Čižinský. Minulý týden vyvolala vlnu kritiky informace, že roční kupon by se mohl ze současných 3650 zdražit na 5500 korun.

Původně se na serveru E15.cz objevila informace naznačující, že by se kupon měl zdražit jednorázově, což dnes Scheinherr popřel. Zdražení je podle něj nicméně nutné, protože podíl tržeb z jízdného na nákladech na provoz pražské MHD každý rok klesá. Podle náměstka měl být letos kolem 19 procent, v důsledku propadu daného pandemií koronaviru možná číslo klesne až na 12 procent.

Navržené zdražování o korunu denně by mělo podle Scheinherra tento trend stabilizovat a zajistit, aby tržby reflektovaly růst nákladů. Klub Prahy Sobě návrh opírá o materiál, který zpracoval organizátor pražské dopravy Ropid spolu s poradenskou společností Deloitte. Právě z toho pochází částka 5500 korun, která vyvolal minulý týden rozruch.

"Jednorázové jízdenky bychom chtěli zdražit také od ledna, ale konkrétní sazbu ještě nemáme, je to o jednání s koaličními partnery," vysvětlil Scheinherr. Součástí navrhovaných změn v tarifu má být podle návrhu také zrušení některých slev, které podle Prahy Sobě nedávají ekonomický smysl, a naopak posílení slev pro zdravotně postižené. Celkem by podle Scheinherra měl podnik získat o 700 milionů korun ročně více.

Praha Sobě chce zdražení jízdného doplnit také zdražením parkovacích karet, výši zatím náměstek neuvedl. O možném zvyšování cen již mluvila koncepce parkování, kterou si nechal magistrát zpracovat a kterou před časem schválila rada.

Praha roční kupon na MHD v roce 2015 zlevnila z původních 4750 korun na 3650. Fungování pražské MHD loni vyšlo asi na 21 miliard korun, a magistrát ho dotoval částkou zhruba 17 miliard. Scheinherr dnes upozornil, že pokud by měla být MHD financována pouze z jízdného, cestující by za roční kupon zaplatil 18.000 korun.

V Praze od voleb v roce 2018 vládne koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), které mají v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. V opozici jsou ODS a ANO.