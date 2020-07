Praha sníží běžné výdaje rozpočtu o 613,5 milionu korun

Praha - Pražský magistrát sníží běžné výdaje v letošním rozpočtu o 613,5 milionu korun. Nejvyšší částky jsou sníženy magistrátním odborům hospodaření s majetkem a dopravy, o peníze přijdou i další odbory. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. Důvodem jsou výpadky financí související s pandemií covid-19. V letošním schváleném rozpočtu má Praha stanovenu výši běžných výdajů 64,8 miliardy Kč. Vedení města očekává kvůli pandemii propad 12 až 15 miliard korun.

Magistrátnímu odboru hospodaření s majetkem ubude 225 milionů korun na správu a údržbu komunikací. Dalších 18,7 milionu korun odbor nebude moci použít na nízkouhlíkové řešení logistiky svozu odpadů na Praze 1. Odbor hospodaření majetku přijde o 100 milionů korun a o několik desítek milionů přijde odbor služeb.

Vedení města ubere zhruba 37,4 milionu také odboru rozpočtu. Odbor kultury a cestovního ruchu přijde o 21,8 milionu, z čehož tři miliony tvoří provozní výdaje na oddělení zastoupení Prahy v Bruselu. O tři desítky milionů bude snížen rozpočet odboru informatických aplikací.

Zda bude město šetřit také v investičních výdajích, není jasné. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v neděli v televizní diskusi řekl, že o tom bude vedení Prahy jednat v září. Europoslanec a předseda koaličních zastupitelů Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil řekl, že zastupitelský klub Spojených sil případné škrty v investicích odmítá a nepodpoří je.

Pro letošní rok má Praha z loňského prosince schválený rozpočet s příjmy 60,7 miliardy a výdaji 81,6 miliardy korun. Rozdíl město dorovná například z peněz, které získá od státu. Na investice je vyčleněno 16,8 miliardy.

Praha přidá 46 milionů Kč do fondu na podporu podnikatelů

Pražský magistrát přidá 46 milionů korun do svého záručního fondu COVID Praha na podporu podnikatelů postižených opatřeními proti koronaviru. Celková částka vložená do fondu tak je 646 milionů. O navýšení dnes rozhodli pražští radní. Praha vytvořila program poté, kdy nebylo možné, aby se pražští podnikatelé hlásili do vládního programu COVID II. Záruky pro město vyřizovala Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Původně vložených 600 milionů zaručí podnikatelům úvěry za 1,4 miliardy. ČMZRB nyní dokončuje rozdělování částky. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ČTK v pátek sdělil, že proti předpokladům bude možné zaručit úvěry až za 1,55 miliardy a podpořit tak více žadatelů.

Peníze na navýšení částky vezme město, stejně jako dříve, z evropských peněz původně určených na dotace v oblasti inovací. Praha nemůže pro podobné účely použít peníze z rozpočtu města.

S navýšení peněz do fondu na jednání rady nesouhlasily koaliční Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). "Nemůžeme se zbavit pocitu, že peníze z programu COVID Praha nebyly přiděleny těm nejpotřebnějším, ale že byly za netransparentních podmínek přiděleny pouze těm, které určily banky. Zvláště znepokojující je, že peníze nezískaly pražské hotely, restaurace a jiné subjekty v cestovním ruchu, které jsou nejvíce ohroženy," řekl ČTK europoslanec a předseda zastupitelů Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09). Spojené síly chtěly dokument stáhnout z dnešního programu jednání, ale neuspěly.

COVID Praha pražský magistrát schválil v dubnu v reakci na koronavirovou krizi a fakt, že pražští podnikatelé nemohli žádat o půjčky z prvních dvou státních programů. Pražský program měl stejné podmínky jako vládní COVID II. Podnikatelé žádali o bezúročné úvěry od 10.000 korun do 15 milionů či o příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Praha za půjčky ručí do 80 procent. Program se vztahoval na malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a s ročním obratem do 50 milionů eur.

Živnostníci a firmy podle statistiky České národní banky (ČNB) čerpali ze záručních programů COVID II, III a Praha k 26. červnu zhruba deset miliard korun. ČMZRB do 29. června schválila v těchto programech žádosti za 15,3 miliardy korun.