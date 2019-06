Praha schválila závazek snížit emise CO2 o 45 pct do roku 2030

Praha - Zastupitelé dnes vyhlásili v Praze klimatický závazek, při kterém chce vedení města do roku 2030 snížit množství emisí oxidu uhličitého o 45 procent a do roku 2050 chce, aby byla metropole bezuhlíková. Zároveň schválili okruh opatření, kterými toho hodlá dosáhnout, a to například nákup energií z obnovitelných zdrojů, omezení topení pevnými palivy nebo podpora dopravních prostředků s jinými než spalovacími motory. Zhruba za rok chce mít magistrát hotový plán konkrétních opatření i s jejich harmonogramem. Opozice kritizovala závazek pro nekonkrétnost.

"Praha hodlá být zodpovědná a chce snižovat množství vyprodukovaného CO2 na svém území," řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Zároveň kritizoval vládu, že příliš nedodržuje pařížskou dohodu o ochraně klimatu. Podle náměstka musí město zavádět opatření, kterými se změnám klimatu přizpůsobí, a zároveň taková, kterými je nebude zhoršovat. Stav klimatické nouze již vyhlásila v druhé polovině května radnice Prahy 7, minulý týden pak Praha 6.

Město začne podle Hlubučka připravovat balíček návrhů opatření, která bude postupně zavádět, včetně jejich harmonogramu. Dokument by mohl být vytvořen zhruba za rok a pracovat na něm bude speciálně zřízená komise. V ní zasedne například bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík. Komise se bude zaobírat primárně čtyřmi oblastmi, a to udržitelnou energií, udržitelnou mobilitou, cirkulární ekonomikou a adaptační strategií na změnu klimatu.

Opoziční zastupitelé kritizovali schválený záměr, který je podle nich nekonkrétní. Podle Tomáše Portlíka (ODS) závazek znamená významné úkoly pro několik budoucích vedení města, aniž jsou kroky konkrétně vyjmenovány a uvedeny jejich náklady. "Schválit takhle důležitý tisk bez příslušného projednávání je naprosto nezodpovědné," dodal zastupitel ANO Ivan Pilný.

Hlubuček v reakci uvedl, že mnoho evropských měst již stav klimatické nouze vyhlásilo, aniž mělo do detailu podrobně spočítány náklady na všechny projektu do roku 2050. "V době ekonomického blahobytu, který teď máme, si můžeme dovolit přemýšlet více ekologicky," uvedl.