Praha schválila smlouvu o zapůjčení Slovanské epopeje do Moravského Krumlova

Praha - Vedení Prahy schválilo smlouvu o zapůjčení Slovanské epopeje Alfonse Muchy na zámek v Moravském Krumlově. Kdy se plátna přestěhují, nechtějí představitelé hlavního města z bezpečnostních důvodů zveřejnit. Vystavena by měla být už v létě. Novinářům to dnes řekla radní Hana Třeštíková (Praha Sobě). Smlouvu musí ještě schválit pražští zastupitelé. Moravský Krumlov výstavní prostory opravil a jsou zkolaudovány. Obrazy budou zapůjčeny na pět let, pak se vrátí do Prahy. V současné době jsou plátna v depozitáři Galerie hlavního města. Cyklus tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let.

"Město Moravský Krumlov splnilo podmínky, které mu hlavní město Praha dalo, abychom mu soubor díla Slovanská epopej zapůjčili. Podmínky byly velmi přísně nastaveny," řekla Třeštíková.

Podmínkou výpůjčky byla oprava zámku v Moravském Krumlově a úprava prostor, kterou tamní radnice již provedla. Mezi požadavky bylo například potřebné technické vybavení, zvláštní sjednané pojištění a prostory musely být vybaveny speciálním protipožárním systémem či zabezpečovacím zařízením. "Proběhla přísná měření prostor vzhledem ke klimatu. To samé osvětlení," řekla Třeštíková.

Přesný termín přesunu pláten z Prahy do Moravského Krumlova nechtěla Třeštíková s odkazem na bezpečnost říci. "Až budou přesunuta a částečně vystavena, tak bychom novináře seznámili i s konkrétním termínem otevření expozice," dodala.

Vedení města jedná se společností Crestyl, že by byla plátna po návratu do Prahy vystavena na 25 let v budovaném paláci Savarin na Václavském náměstí. Praha by mezitím postavila samostatnou budovu pro epopej, což byla Muchova podmínka při darování pláten městu. S umístěním v Savarinu nesouhlasí jedna z dědiček, Muchova vnučka Jarmila Mucha Plocková. Preferuje dočasné umístění v zámku na Zbraslavi.

Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře.

Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Odtud je někdejší vedení Prahy nechalo před více než deseti lety odvézt, což tehdy radní zdůvodnili špatným stavem moravskokrumlovského zámku, který díla ohrožoval. Poté byla střídavě ve Veletržním paláci v Praze, v depozitáři nebo zapůjčena do ciziny.