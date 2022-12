Praha rozsvítí budovy v barvách trikolory k 30. výročí vzniku České republiky

Praha - Hlavní město nasvítí v neděli vybrané budovy v barvách české trikolory na oslavu 30. výročí vzniku České republiky. V centru také vyvěsí české vlajky. Nasvícena bude například Nová radnice na Mariánském náměstí nebo Petřínská rozhledna. Magistrát hlavního města Prahy to dnes uvedl v tiskové zprávě. Koncem ledna také vyjede do pražských ulic speciální tramvaj k připomenutí výročí volby Václava Havla prvním českým prezidentem.

„Česká republika 1. ledna oslaví neuvěřitelných třicet let. Rozhodli jsme se proto, že si její kulaté výročí decentně připomeneme úsporným nasvícením budov a vyvěšením českých vlajek v pražských ulicích,“ uvedl dosluhující pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Dodal, že za to, čemu všemu v posledních 30 letech čelila, si to nepochybně zaslouží.

Jako oslavu 30. výročí od vzniku samostatného českého státu Praha 1. ledna rozsvítí v 16:00 v národních barvách Novou radnici na Mariánském náměstí, Petřínskou rozhlednu, Rudolfinum a zdi pod Metronomem na Letné. Nasvíceny budou do rána 2. ledna.

Připomenutí této významné události podpoří i vyvěšení vlajek České republiky, jednoho ze symbolů české státnosti. „Vlajky jsme instalovali tradičně na stožáry veřejného osvětlení na historicky významných místech v centru hlavního města. Celkem 59 jich už nyní zdobí Václavské náměstí a ulice Na Příkopě a Národní,“ uvedl Tomáš Jílek, předseda představenstva společnosti Technologie hlavního města Prahy, která tradičně instalaci vlajek i nasvícení památek pro Prahu zajišťuje.

V celé síti metra bude také v neděli od 08:00 do 20:00 hodin znít hlášení s textem „Již 30 let jedeme po vlastní lince jako samostatná Česká republika. Přejme si proto šťastnou cestu i do budoucna. Vaše hlavní město Praha.“

Stejně jako při podobných výročích nebo svátcích budou tramvaje v ulicích osazeny vlaječkami České republiky.

Zároveň 26. ledna vyjede do pražských ulic speciální tramvaj u příležitosti 30. výročí od zvolení Václava Havla prvním českým prezidentem. Podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra připomene největší úspěchy České republiky za posledních třicet let, jako jsou vstup do NATO nebo vstup do Evropské unie.