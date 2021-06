Praha postaví Dvorecký most, město vypíše tendr na stavbu

Vedení hlavního města vybralo vítěze architektonické soutěže na nový most přes Vltavu, který má v budoucnu propojit Prahu 5 a Prahu 4. Stal se jím návrh vypracovaný ateliéry Tubes a Atelier 6. Východní vyústění mostu bude umístěno u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice. Západní pak povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí projektu je návrh nové tramvajové zastávky Dvorecký most.

Praha - Pražský magistrát postaví Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5. Město nyní vypíše na stavbu tendr za 972 milionů korun. Stavbu nového mostu dnes schválili pražští zastupitelé. Most bude sloužit tramvajím, autobusům, cyklistům a pěším a má zlepšit dopravní propojení zlíchovského a podolského břehu Vltavy. Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) v týdnu řekl, že by se mohlo stavět od začátku příštího roku a hotovo by mohlo být o tři roky později. Někteří opoziční zastupitelé dnes kritizovali například to, že na mostě nebudou moct jezdit auta.

Projekt pro stavbu mostu mají na starosti ateliéry Tubes a Atelier 6 na základě výsledků architektonické soutěže. Cena projektu byla v soutěži stanovena za 132,7 milionu korun. Nyní se dokončuje dokumentace.

Návrh s kubistickými prvky přinese zlepšení dopravy, a to zejména MHD, kdy některé linky nebudou muset jezdit Podskalím a přes Palackého most. Prostor pod mostem má být využit pro volnočasové aktivity a kavárnu. V tendru nebude hodnocena pouze cena, ale také délka záruční doby, délka stavby a kvalifikace firmy.

Východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice, západní povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar, kde již vznikla odbočka na most. Podle dřívějších informací města se dokumentace ještě rozšíří o trojúhelníkové prostranství mezi autobusovou zastávkou Lihovar a Strakonickou, který původní návrh neřešil. Kromě toho bude dokumentace řešit vodáckou základnu, která je na místě vyústění nového mostu v Podolí. Ta bude zbourána a projektanti dostali na úkol navrhnout její náhradu.

Někteří zastupitelé kritizovali, že po mostě nebudou moct jezdit auta. Mezi nimi byl například opoziční zastupitel Václav Bílek (ANO). Poslanec a opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO) zase kritizoval cenu. "Kdybychom byli v koalici, tak bychom od vás za to dostali po čuni," řekl.

Zatím poslední pražský most přes Vltavu, Trojský most, byl zprovozněn v říjnu 2014. Nahradil Trojský tramvajový most z roku 1981, přezdívaný "rámusák", jehož provoz byl ukončen 7. října 2013. Loni město zprovoznilo novou lávku přes Vltavu v Troji na místě té, která se zřítila v roce 2017. Magistrát také nedávno vypsal tendr na stavbu další lávky propojující pražské Holešovice a Karlín. Výhledově je v plánu stavba Rohanského mostu propojujícího Karlín a Holešovice. Mnohé mosty přes Vltavu jsou také ve špatném stavu a město je postupně opravuje, aktuálně například Barrandovský.