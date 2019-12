Praha podpořila film o Myslivečkovi i další dva točené ve městě

Praha - Životopisné drama o Josefu Myslivečkovi, jeden z největších projektů v současné české kinematografii, dostal 3,5 milionu korun Nadačního fondu Praha ve filmu. Celkově fond rozdělil ve druhé letošní výzvě 5,1 milionu korun, dalšími podpořenými filmy jsou snímky Lesní vrah a Diplomatka. Podmínkou pro získání peněz od fondu je to, že Praha ve filmech nebo seriálech musí představovat sebe samu a projekty musí mít zajištěnou zahraniční distribuci. ČTK o tom informovala Tereza Moravcová z fondu.

Zahraniční filmové štáby se díky filmovým pobídkám Státního fondu kinematografie do Česka hrnou, často ale pražské kulisy ve filmu hrají jiná evropská města. Pražský fond proto podporuje jen ty filmy, kde Praha je Prahou, nikoli Lyonem, Paříží či Moskvou.

Nejvyšší příspěvek získal snímek Petra Václava Il Boemo. Historické životopisné drama o Josefu Myslivečkovi, pražském rodákovi a jednom z nejvýznamnějších evropských operních skladatelů druhé poloviny 18. století zobrazuje Prahu jako umělcovu múzu a celoživotní inspiraci. V hlavní roli se představí Vojtěch Dyk.

"Josef Mysliveček žil jako dítě v Sovových mlýnech a později převzal mlýn, který se nacházel pod dnešními Karlovými lázněmi. Hned do domu naproti jsem o zhruba 240 let později chodil do houslí a na klavír. Sovovy mlýny byly také mojí oblíbenou dominantou, kterou jsem pozoroval z oken FAMU. Když jsem o mnoho let později začal připravovat v Paříži a v Římě scénář o Myslivečkovi, byl jsem přesvědčen, že toto společné vltavské zázemí mi dává naději na to, že bych mohl jeho postavě a jeho cestě do Itálie rozumět," řekl Václav o projektu, na kterém pracuje přes deset let.

Il Boemo se natáčí v koprodukci Česka, Slovenska a Itálie a získal vysokou finanční podporu od českého Státního fondu kinematografie, radní mu přidělili 23 miliony korun. Dostal i granty v Itálii. Celkový rozpočet filmu odhaduje Václav na 120 milionů korun.

Drama režiséra Radima Špačka Lesní vrah mapuje poslední rok života Viktora Kalivody, jemuž se říkalo lesní vrah a který v roce v roce 2005 zastřelil tři lidi. Film získal nadační příspěvek 800.000 korun. Stejnou částku přidělila rada také německému televiznímu filmu z volné série celovečerních kriminálek Diplomatka, které spojuje postava hlavní hrdinky Karly Lorenzové. Díl Nehoda je pátým filmem této série a třetím odehrávajícím se v Praze, kde se Karla stala německou velvyslankyní.