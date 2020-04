Praha odpustí nájmy za restauračních zahrádek a poplatek z pobytu

Praha - Pražský magistrát odpustí restauratérům nájem za zábor veřejného prostranství pro předzahrádky a hoteliérům a majitelům penzionů místní poplatky z pobytu. Důvodem je, že patří mezi skupiny podnikatelů nejvíce postižené pandemií koronaviru. Dalším živnostníkům Praha umožní zdarma nabízet své zboží před provozovnami, aniž by museli platit zábor prostranství. Rozhodli o tom dnes pražští zastupitelé. Opatření budou platit od poloviny letošního března do konce roku. Praha opatřeními přijde o několik stovek milionů.

"(Pomoc) nespočívá v redistribuci veřejných prostředků, ale prostředky, které by podnikatelé za normálních okolností odvedli městu, jim necháme. Takže tam nedochází k přerozdělování a pokřivování trhu," řekl náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

Plošné prominutí místního poplatku za využívání veřejného prostranství se bude vztahovat na období od 14. března do konce roku. Opatření by se mělo týkat i farmářských trhů. Majitelům hotelů a penzionů budou prominuty místní poplatky z pobytu od 16. března do konce roku. Toto opatření doporučí magistrát i radnicím městských částí.

Na poplatcích z ubytování šlo loni do městské pokladny asi 344 milionů korun. "Takže jde o poměrně významnou podporu tohoto sektoru," řekl Vyhnánek. Na poplatcích za předzahrádky vybralo město 100 milionů a stejnou částku na nájemném.

Magistrát umožní majitelům obchodů bezplatně využít chodníky před provozovnami, aby na nich mohli prodávat. Pouze odešlou žádost o zábor prostranství, která by okamžikem odeslání byla schválena. Uhradit budou muset pouze správní poplatek 100 korun, který jim město nemůže odpustit. Obchodníci budou muset zachovat bezpečný průchod po chodníku a místo po sobě uklidit a vyčistit. Rovněž nebudou smět porušovat vládní nařízení.

Opatření podpořili i opoziční zastupitelé, například zastupitelka Jaroslava Janderová (ODS) nebo předseda zastupitelů ANO Patrik Nacher. "Kdo dává rychle, tak dvakrát dává. Kromě finanční úspory je to o signálu, že chceme co nejvíce pomoci lidem, abychom se vrátili do normálu. Když se nevrátíme do normálu, tak strach bude převažovat a ten nás v té ekonomice zadusí," řekl Nacher.