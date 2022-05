Praha loni hospodařila s přebytkem 15,99 miliardy Kč, meziročně vyšším

Praha - Hospodaření hlavního města Prahy jako celku skončilo loni přebytkem zhruba 15,99 miliardy korun, což je meziročně více. Příjmy dosáhly přibližně 105,64 miliardy Kč a výdaje 89,65 miliardy korun. Na investice vydalo město více než 14,7 miliardy Kč, což je také meziročně více. Vyplývá to z výsledku hospodaření, který dnes schválili pražští radní.

Praha měla pro loňský rok zastupiteli schválený rozpočet s příjmy asi 79,1 miliardy Kč a výdaji asi 89 miliard korun. Rozpočet se průběžně mění podle aktuálního výsledku hospodaření.

Z celkového objemu příjmů tvořily největší část daňové příjmy, které dosáhly 70,72 miliardy korun, což bylo o asi 13,5 miliardy Kč více, než kolik se předpokládalo ve schváleném rozpočtu. Nejvíc peněz Praha získala na dani z přidané hodnoty. Druhou nejvyšší částku tvořily takzvané transfery, tedy například peníze ze státního rozpočtu. Od státu dostala metropole necelých 28 miliard Kč. Peníze město získalo také z nedaňových příjmů nebo z vlastní hospodářské činnosti.

Ve výdajích tvořily největší část běžné výdaje, které se vyšplhaly na 74,93 miliardy Kč, což je meziročně o zhruba 1,3 miliardy korun více. Nejvíc peněz v běžných výdajích šlo do školství, a to 26,62 miliardy Kč, a na dopravu, na kterou město vydalo 22,5 miliardy Kč.

Kapitálové výdaje se vyšplhaly na 14,72 miliardy Kč. Původně město plánovalo investovat přes 19 miliard korun. Nižší čerpání bylo podle dokumentu způsobeno opatřeními proti šíření covidu-19 a přísnějšími pravidly zadávání veřejných zakázek. V investicích šlo nejvíc peněz do dopravy, a to 4,97 miliardy Kč, a do školství, kam putovalo necelých 2,7 miliardy Kč.

Pro letošní rok má hlavní město schválen rozpočet s příjmy a výdaji 92,6 miliardy korun, což je meziročně více. Na investice půjde přibližně 19,68 miliardy Kč, z toho více než čtyři miliardy na stavbu metra D. Z výdajů tvoří většinu běžné výdaje, a to asi 70,92 miliardy korun.