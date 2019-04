Praha - Slovanská epopej Alfonse Muchy by mohla být vystavena na zámku v Praze-Zbraslavi. S majiteli zámku o jejím vystavení jednali zástupci Galerie hlavního města, která má dílo na starosti. Dohodu ale zatím neuzavřeli. Na dnešním jednání výboru pro kulturu pražského magistrátu to řekli jeho předseda Jan Wolf (KDU-ČSL) a ředitelka galerie Magdalena Juříková. Vedení města nedávno projednalo možnost zapůjčit ji znovu na zámek v Moravském Krumlově za předpokladu, že jej město opraví. Výpůjčka zatím dohodnuta není. Za tento záměr si vysloužilo vedení Prahy kritiku od opozice.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Nyní jsou umístěna v depozitáři. Obrazy inspirované slovanskou mytologií a dějinami českého národa jsou od roku 2010 zařazeny na seznam kulturních památek.

Moravskokrumlovský starosta Tomáš Třetina (TOP 09) řekl ČTK, že jeho partnerem pro jednání není zastupitel Wolf, ale radní pro kulturu Hana Třeštíková. "My jsme připraveni vystavit Slovanskou epopej, nabídneme Praze adekvátní vystavení a adekvátní opravy, to jim předložím do konce dubna tak, jak jsme byli domluveni," uvedl,

"Není tam žádná překážka k tomu, aby na zbraslavském zámku Slovanská epopej mohla být umístěna. Galerie s majiteli již jednala a také zbraslavská radnice je pro," řekl ČTK Wolf. Na zbraslavském zámku byla dosud stálá expozice Národní galerie. Zámek restituoval rod Bartoňů z Dobenína.

Ředitelka galerie Juříková řekla, že zámek na Zbraslavi nabízí pro vystavení obrazů luxusní podmínky. Plátna by podle ní neohrozila ani případná povodeň. "Tisíciletá voda dostoupala do sklepení a nyní jsou tam (na Zbraslavi) protipovodňové zábrany, které budou letos zkolaudovány," uvedla Juříková. Vedení zbraslavské radnice je podle ní připraveno i rozšířit místní parkoviště.

Část členů výboru včetně Wolfa v diskusi kritizovala záměr radních zapůjčit cyklus obrazů Moravskému Krumlovu. "Nerozumím tomu, proč teď Praha namísto toho, aby hledala trvalé umístění, bude epopej vracet do Krumlova do prostor, které jsou nevyhovující," řekla opoziční zastupitelka Jaroslava Janderová (ODS). "Já si nedovedu představit, že by rada Vídně nebo Paříže řekla u takovéto památky, že ji pošle pryč," řekl opoziční zastupitel Lubomír Brož (ANO). Juříková dodala, že Krumlov chystá opravu části zámku, a obrazy by tak byly vystaveny na staveništi.

Postup vedení města hájila radní Třeštíková (Praha Sobě). Praha podle ní o stěhování obrazů nerozhodla. Navíc minulé vedení města sice vytvořilo plán vybudovat pro epopej prostory na Výstavišti, avšak nevytvořilo plán, co s plátny do doby, než vybrané místo opustí současný nájemce, který má tříletou výpovědní lhůtu. "I kdyby se teď začalo s výpovědní lhůtou, tak uplynou tři roky, a teprve potom se může začít přestavovat. To pro epopej znamená vystavení nejdříve za čtyři roky, možná i déle," řekla.

Praha hledá vhodné místo pro obrazy dlouhé roky. Ze zámku v Moravském Krumlově byly před volbami v roce 2010 převezeny do Prahy. Plánována byla mimo jiné stavba nové budovy na Letné nebo na Těšnově. Zatím s poslední variantou přišlo minulé vedení Prahy, které schválilo, že obrazy umístí do plánované přístavby budovy Lapidária na Výstavišti. Připraven je projekt i se stavebním povolením.