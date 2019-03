Praha - Vedení Prahy jedná o přejmenování Pražské integrované dopravy (PID) na Metropolitní integrovaná doprava (MIND). V souvislosti s tím by se mohl změnit také název a grafická podoba karty MHD Lítačka. Důvodem je, že PID nefunguje pouze na území Prahy. ČTK to řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). V rámci PID platí jednotný systém jízdného nebo jsou koordinovány jízdní řády. Lítačku vydává město od března 2016 a nahradila problematickou kartu opencard.

"Aktuálně je zvažován návrh MIND. Hledáme ale shodu se Středočeským krajem, kterého se to týká," řekl Hřib.

Důvodem pro změnu je právě to, že současný systém veřejné dopravy nefunguje pouze v Praze, ale také ve Středních Čechách, které ale v názvu nejsou uvedeny. Na provozu systému se přitom finančně i organizačně podílejí oba dva kraje. Za Prahu má PID na starosti její organizace Regionální organizátor pražské integrované dopravy (Ropid) a za Středočeský kraj Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK).

Podle informací ČTK by se mohl souběžně s názvem systému změnit také název karty MHD, která funguje na serveru a aplikaci s celým názvem PID-lítačka. Současně město uvažuje také její vylepšení. "Uvažuje se o upgradu karty, aby obsahovala víc funkcí. V současné době se zpracovává dokument, který to pojednával," řekl Scheinherr.

Záměr kritizuje opoziční zastupitel Radomír Nepil (ANO). "Přejmenovat Lítačku je snad ještě větší nesmysl než nové svolávací znělky na jednání zastupitelů. Ale leccos to vypovídá o tom, čím se primátor a celá rada zaobírá. Ten název se může líbit, nebo nemusí, ale pravdou zůstává, že ho zná každý a každý si ho spojí s předplacenou kartou MHD. Vybudovat stejnou značku znovu bude stát mimo jiné i velké množství peněz. A naprosto zbytečně," uvedl Nepil.

Pražská a středočeská veřejná doprava se spojují již dlouhodobě. Spojení obou systémů například znamená, že lidé mohou jezdit na jednu jízdenku. V současné době kraje připravují jednotnou podobu zastávek. První spoje PID vyjely 11. ledna 1992 a byly jimi autobusové linky číslo 351 ze stanice metra Českomoravská do Hovorčovic a číslo 352 z Nových Butovic do Ořechu, které dnes po původní trase nejezdí. Současný systém zahrnuje obce vzdálené i více než hodinu cesty autobusem.

Primátor Hřib nechal změnit znělky, kterými svolává zastupitele

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nechal změnit čtyři znělky, kterými například svolává zastupitele do jednacího sálu. Na začátku dnešního jednání tak zazněla namísto dříve používané znělky melodie z filmu Piráti z Karibiku. Zastupitelé následně v diskusi o programu jednání řešili, o jaké znělky se jedná a zda za jejich užití město nebude muset platit poplatky Ochrannému svazu autorskému (OSA). V Praze vládne koalice Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN), která má v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů.

Na úvod jednání o programu se opoziční zastupitel Ondřej Martan (ODS) ptal, zda by je Hřib nemohl pustit, aby je zastupitelé znali a on tak třeba nenaletěl nějakému vtipálkovi. Opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO) se zase zabýval tím, zda Praha řešila autorská práva vztahující se na použité skladby. "Aby město nebylo pronásledováno, že používá hudbu z filmů, mohl by z toho být malér," řekl Nacher.

Hřib mu odpověděl, že právní stránku užití melodií vedení města řešilo. "Požádali jsme pochopitelně OSA o výklad jejich náhledu na tuto záležitost. Přišla odpověď, že se na záležitost vztahuje úřední výjimka, magistrát tedy může používat ty znělky zcela zdarma, což si myslím, že je pro naši instituci s rozpočtem 70 miliard korun ročně rozhodně dobrá zpráva," řekl Hřib. Po přestávce pak pustil skladbu Praha už volá. Primátor ČTK sdělil, že by dnes měla zaznět ještě znělka z pořadu Pevnost Boyard.

Předseda TOP 09 a koaliční zastupitel Jiří Pospíšil řekl, že Hřib má na výběr melodie ze své funkce právo. "Jen vás prosím vybírat hudbu, aby byla důstojná a významná a odpovídala významu jednání zastupitelstva," řekl Pospíšil. Opoziční zastupitel Petr Stuchlík (ANO) následně apeloval na to, aby Hřib při výběru ctil historii Prahy. "Pokud už tady, pane primátore, inovujete znělky, tak proč nevyužít historického dědictví Prahy, která je spojena s klasickou hudbou? Nemyslím si, že autoři hudby Pirátů z Karibiku mají nějaký vztah k Praze. Je to samozřejmě vtipné, ale myslím, že Praha si zaslouží pražská témata," řekl Stuchlík.

Primátoři v uplynulých letech používali čtyři druhy znělek, které nebyly odvozeny ze známých melodií. Znělkami primátor nejen svolává zastupitele z kuloárů do sálu, ale také jimi vyzýval ke klidu v sále.