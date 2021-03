Praha dala čestné občanství Němcové, medaili atletu Poděbradovi

Praha - Pražští zastupitelé dnes udělili čestné občanství hlavního města psycholožce, disidentce a jedné z prvních signatářek Charty 77 Daně Němcové. Stříbrnou medaili hlavního města in memoriam pak dostal atlet a trenér Aleš Poděbrad. Čestné občanství je nejvyšším osobním vyznamenáním udíleným hlavním městem. Získala jej dosud šedesátka lidí.

Němcová přišla do Prahy v roce 1953 a prožila v ní převážnou část života. Při studiu psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se seznámila s Jiřím Němcem, kterého si v roce 1955 vzala. Na konci 60. let získali Němcovi byt v Ječné ulici, který se stal centrem undergroundu. V roce 1976 podpořili v soudním procesu skupinu The Plastic People of the Universe a v lednu 1977 jako jedni z iniciátorů mezi prvními podepsali Chartu 77. V roce 2010 jí udělila čestné občanství Praha 2. V roce 2013 obdržela osvědčení o účasti ve třetím odboji.

Aleš Poděbrad byl dvanáctinásobným československým rekordmanem v běhu na 400 metrů a ve štafetě. Po skončení aktivní kariéry působil v pražské Dukle jako trenér běžců, šéftrenér atletiky a následně trenér národní reprezentace. S jeho trenérskou kariérou se pojí 35 mistrovských titulů a 34 československých rekordů.

Hlavní město od roku 1990 udělilo čestné občanství mimo jiné Jaroslavu Foglarovi, Zdeňku Svěrákovi, Jiřímu Bělohlávkovi, Jiřímu Suchému, Daně Zátopkové nebo Miloši Formanovi. Stříbrnou medaili v minulosti dostali mimo jiné epidemiolog a genetik Radim Šrám nebo někdejší ředitel magistrátního odboru volených orgánů Richard Mařík.